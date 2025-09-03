Cả nhà thức giấc trong sự kinh hoàng khi con trăn khổng lồ đâm xuyên qua trần nhà và trườn qua phòng khách

Con trăn dài 5 mét phát ra tiếng động lớn khiến cặp đôi nghĩ rằng một tên trộm đã đột nhập vào nhà của họ ở Krabi, Thái Lan vào ngày 30/8, ngay trước 4h sáng. Khi bật đèn, họ kinh hoàng thấy con trăn khổng lồ lướt qua một chiếc bàn.

Video

