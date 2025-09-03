Ô tô bị tàu hỏa kéo lê 30 mét, tài xế nhảy ra ngoài thoát thân và cái kết thót tim

Vụ va chạm xảy ra vào tối ngày 24/8, tại ngã tư đường Rua Olindo Caetani và đường Rua Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas ở Curitiba, Brazil. Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy cú va chạm khiến chiếc xe khoảng 30 mét. Tài xế đã cố gắng mở cửa và nhảy ra khỏi xe nên bị thương ở đầu.
Video 5 giờ 35 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi