Ô tô bị tàu hỏa kéo lê 30 mét, tài xế nhảy ra ngoài thoát thân và cái kết thót tim

Vụ va chạm xảy ra vào tối ngày 24/8, tại ngã tư đường Rua Olindo Caetani và đường Rua Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas ở Curitiba, Brazil. Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy cú va chạm khiến chiếc xe khoảng 30 mét. Tài xế đã cố gắng mở cửa và nhảy ra khỏi xe nên bị thương ở đầu.

Video 5 giờ 35 phút trước 5 giờ 35 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

