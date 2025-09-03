Bắt sống rắn hổ mang chúa, nhân viên kiểm lâm may mắn thoát khỏi cuộc tấn công ''tử thần'

Một sự việc gây sốc đã xảy ra tại một ngôi làng ở Dehradun, thuộc dãy núi Jhajhra, khu bảo tồn rừng Dehradun, Ấn Độ. Con rắn hổ mang chúa bị mắc kẹt trên cây, nhưng nó đã tấn công các nhân viên kiểm lâm khi họ cố gắng giải cứu nó.
Video 5 giờ 43 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

