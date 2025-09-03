Xe bồn chở dầu mất lái, đâm trúng xe máy và 3 chiếc ô tô khiến nhiều người bị thương

Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy người lái xe tải bấm còi inh ỏi trước khi xe đi chệch khỏi làn đường trong cùng tại Cầu Mabini ở Manila, Philippines. Sau đó, xe tải đã va chạm với một người đi xe máy, một xe AUV và hai xe SUV. Chiếc Toyota Veloz màu xám bị móp méo nghiêm trọng ở hai bên. Hậu quả ba người bị thương, người đi xe máy bị gãy xương đầu gối

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

