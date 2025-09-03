Xe bồn chở dầu mất lái, đâm trúng xe máy và 3 chiếc ô tô khiến nhiều người bị thương

Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy người lái xe tải bấm còi inh ỏi trước khi xe đi chệch khỏi làn đường trong cùng tại Cầu Mabini ở Manila, Philippines. Sau đó, xe tải đã va chạm với một người đi xe máy, một xe AUV và hai xe SUV. Chiếc Toyota Veloz màu xám bị móp méo nghiêm trọng ở hai bên. Hậu quả ba người bị thương, người đi xe máy bị gãy xương đầu gối
Video 4 giờ 58 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi