Thót tim cảnh tượng tảng đá khổng lồ đè trúng ô tô, 2 người trên xe bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 2/9 tại Bhujiyaghat, Ấn Độ. Một tảng đá lớn đã rơi trúng xe của một nhân viên y tế ở vùng núi Haldwani khiến hai người bị thương. Theo báo cáo, cả hai bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó và đang được theo dõi.
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

