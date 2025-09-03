Chuyện thật như đùa: Bé gái bị rắn cắn 9 lần trong vòng 40 ngày khiến nhiều người không khỏi lo sợ

Một bé gái 15 tuổi ở huyện Kaushambi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã bị rắn cắn 9 lần trong vòng 40 ngày. Theo lời kể của người cha, con gái bị rắn cắn lần đầu vào ngày 22/7 khi đang trên đường ra đồng. Lần rắn cắn thứ hai được báo cáo vào ngày 13/8. Từ ngày 27 đến 30/8, Riya bị cắn thêm 4 lần nữa.
Video 5 giờ 29 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

