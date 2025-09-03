Bị cột điện đè trúng, người đàn ông đi xe máy ngã gục xuống đường, tử vong thương tâm

Một kỹ sư phần mềm 25 tuổi đang đi xe máy ở khu vực Nachram, Hyderabad, Ấn Độ, vào ngày 1/9 thì bị cột điện đè trúng người. Nạn nhân được xác định là Sathwik, 25 tuổi. Vụ việc xảy ra khi Sathwik đang trên đường trở về từ Ganesh Nimarjan thì cây cột điện bất ngờ đổ xuống, đè trúng vào người và đầu.

Video 5 giờ 8 phút trước 5 giờ 8 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cot-ien-e-trung-nguoi-an-ong-i-xe-may-nga-guc-xuong-uong-tu-vong-thuong-tam-741202.html