Sau cú đánh lái, chiếc xe tải mất kiểm soát, lật nghiêng rồi đè trúng người phụ nữ đi xe máy

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/9, trên đường Mittraphap, tại điểm quay đầu xe trước Nuan Nakhon Ban Na, huyện Naklang, Thái Lan. Chiếc xe tải mười bánh cũng đã va chạm với xe SUV màu đỏ dừng ngay gần đó khiến phần kính chắn gió bị vỡ. Người phụ nữ đi xe máy bị thương, cô vẫn tỉnh táo.
Video 4 giờ 29 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

