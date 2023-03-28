Lần đầu làm “chuyện ấy” của bạn là khi nào? Bất ngờ trước độ tuổi lần đầu làm "chuyện tế nhị" của giới trẻ Hàn Quốc

Yêu - Hôn nhân 28/03/2023 06:24

Độ tuổi quan hệ tình dục ngày càng "trẻ hóa" kéo theo nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Lần đầu làm “chuyện ấy” của bạn là khi nào? Bất ngờ trước độ tuổi lần đầu làm 'chuyện tế nhị' của giới trẻ Hàn Quốc - Ảnh 1

Ảnh minh họa 

 

Một cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa nam nữ Hàn Quốc trưởng thành quan hệ tình dục lần đầu tiên ở độ tuổi từ 20-24 tuổi. Những người làm chuyện ấy lần đầu dưới 19 tuổi cũng đạt từ 6-9%.

Vào ngày 21/3 vừa qua, Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Hàn Quốc đã công bố kết quả báo cáo nghiên cứu chính sách về “Phân tích hiệu quả chi phí đối với việc mở rộng tiêm chủng quốc gia tiêm phòng vắc xin HPV” do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ủy quyền thực hiện.

Theo báo cáo, Viện nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến với 3193 người trưởng thành (19-59 tuổi) trên toàn quốc bao gồm (1573 nam, 1620 nữ) từ ngày 6/1 đến ngày 18/3 năm 2022 để đánh giá liệu phương án mở rộng tiêm chủng miễn phí vắc-xin ngăn ngừa vi rút HPV (Human papilloma virus) gây ung thư cổ tử cung,... cho thanh thiếu niên nam nữ hiện nay.

Kết quả điều tra cho thấy, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu cao nhất ở cả nam và nữ là độ tuổi từ 20-24 với tỷ lệ lần lượt là 65.9% và 57.4%. Tiếp theo lần lượt là 25-29 tuổi (nam 19.8%, nữ 26.4%) và 30-34 tuổi (nam 4.1%, nữ 7.5%).

Có 8.9% nam giới và 6.0% nữ giới cho biết họ có quan hệ nam nữ lần đầu tiên khi chưa đầy 19 tuổi.

Trong số 238 người (140 nam, 98 nữ), thời kỳ cấp 3 họ có quan hệ bạn tình cao nhất với nam 57.1% và nữ 54.1%, tiếp theo là cấp 2 (nam 47.1%, nữ 49.0 %), cấp 1 (36,4% nam, 32,7% nữ).

Một cuộc khảo sát cho thấy khi gặp gỡ bạn tình trong suốt một năm, mọi người có xu hướng gặp gỡ những người có cùng độ tuổi.

Số bạn tình trong cùng một thời gian là “1 người” đối với cả nam và nữ cao nhất với tỷ lệ lần lượt là 75.6% và 89.5%. Tiếp theo là “2 người” (nam 11.4%, nữ 5.4%) và “3 người” (5.7% nam, 3.1% nữ). 35 nam giới (2.2%) và 7 nữ giới (0.4%) cho biết họ có 7 bạn tình trở lên trong một năm qua.

Về việc tiêm phòng vắc-xin HPV, có 92.2% nam giới và 69.3% nữ giới trả lời “chưa từng tiêm phòng”. Tiếp theo là “tiêm phòng đầy đủ” (nam 5.0%, nữ 26.1%) và “chưa hoàn thành” (nam 2.9%, nữ 4.6%).

Lần đầu làm “chuyện ấy” của bạn là khi nào? Bất ngờ trước độ tuổi lần đầu làm 'chuyện tế nhị' của giới trẻ Hàn Quốc - Ảnh 2

Tiêm phòng vi rút gây ú nhú ở người (HPV). Ảnh Chosun DB

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra tỷ lệ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục như bệnh HPV. HPV là loại vi rút gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục, khi nhiễm dai dẳng sẽ gây ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo, ung thư hậu môn, sùi mào gà, ung thư amidan. Ngay cả khi nhiễm HPV, khoảng 90% các bệnh đó sẽ tự nhiên biến mất trong vòng 1 đến 2 năm.

Tiêm phòng HPV có thể giúp phụ nữ ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, và nam giới có thể giúp ngăn ngừa mụn cóc sinh dục do nhiễm vi rút HPV.

Theo Chosun Ilbo

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Từ khóa:   chuyện tế nhị vi rút HPV ung thư cổ tử cung

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