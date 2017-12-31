Đọc vị ngay đàn ông trăng hoa qua 7 dấu hiệu sau đây

Duù có che đậy thế nào thì nếu chúng ta tinh ý vẫn có thể nhận ra đâu là đàn ông trăng hoa qua những dấu hiệu dưới đây.

Đàn ông trăng hoa, đào hoa họ luôn biết cách che đậy bản chất của mình để có thể tán tỉnh và chinh phục nhiều người phụ nữ. Tuy nhiên dù có che đậy thế nào thì nếu chúng ta tinh ý vẫn có thể nhận ra đâu là đàn ông trăng hoa qua những dấu hiệu dưới đây. Thường xuyên nói những lời có cánh nhưng chẳng mấy khi thấy hành động Anh ta luôn dành những lời có cánh để nói về tình yêu, để khen ngợi và cho bạn cảm thấy sự đê mê trong cảm xúc. Thế nhưng thực tế rất ít khi bạn thấy anh ta chứng tỏ điều đó bằng hành động mà chỉ là những lời nói suông trống rỗng.

Mới yêu đã thề thề hứa hẹn đủ điều Nếu như mới yêu anh ta đã thề thề hứa hẹn đủ điều thì bạn nên dè chừng. Bởi một người đàn ông yêu thương bạn thật lòng, chân chính họ sẽ không dành thời gian để hứa hẹn đủ điều để rồi lại vứt đấy mà thay vào đó họ sẽ chứng minh tình cảm dành cho bạn bằng hành động, bằng sự quan tâm thật sự. Còn những anh chàng đào hoa cứ hứa cho hay để làm siêu lòng bạn nhưng biết đâu anh ta làm vậy chỉ hòng đạt được mục đích gì đó thì sao? Nếu như mới yêu anh ta đã thề thề hứa hẹn đủ điều thì bạn nên dè chừng - Ảnh minh họa: Internet Không cho phép bạn được động chạm vào điện thoại của anh ta Những người đàn ông khi đã yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ khư khư chiếc điện thoại bên mình bởi đơn giản anh ấy không có gì phải giấu bạn cả. Tuy nhiên một anh chàng trăng hoa thường không chỉ có bạn mà một lúc tán tỉnh nhiều cô gái khác. Thế nên anh ta sẽ luôn giữ chiếc điện thoại như vật báu vì sợ nếu không may bạn cầm điện thoại sẽ phát hiện ra bí mật tày trời của anh ta.

Anh ấy thường xuyên lỡ hẹn Nhiều khi anh ấy hẹn bạn nhưng rồi lại lỡ hẹn và viện cớ rằng có một cuộc họp, một chuyện đột xuất gì đó nên không thể giữ lời hứa. Nếu như thi thoảng mới gặp tình trạng này thì có thể anh ấy bận thật. Tuy nhiên nếu như anh ấy thường xuyên như vậy thì bạn cần phải cảnh giác vì có thể anh ấy lại hẹn hò được với một cô nàng khác mới hay hấp dẫn hơn bạn. Những người đàn ông khi đã yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ khư khư chiếc điện thoại bên mình bởi đơn giản anh ấy không có gì phải giấu bạn cả - Ảnh minh họa: Internet Anh ấy biến mất đột ngột Nếu như tự nhiên anh ta biến mất đột ngột vài ngày mà không dành cho bạn một tin nhắn, một cuộc gọi nào cả. Và rồi anh ta xuất hiện với lý do giải thích rằng bận cái này bận cái khác thì bạn nên xác định và suy nghĩ kỹ xem có nên tiếp tục hẹn hò với anh ta hay không. Bởi nếu đã yêu nhau dù có bận đến mấy chắc chắn cũng phải dành cho bạn những tin nhắn, những cuộc gọi hỏi han mỗi ngày chứ không thể mất tăm mất tích như vậy. Sử dụng nhiều tài khoảng facebook Những anh chàng trăng hoa luôn muốn chinh phục, tán tỉnh nhiều cô gái cùng một lúc. Vì vậy để cho các cô nàng không biết rằng anh ta đang giở trò tán tỉnh nhiều người thì anh ấy sẽ lập nhiều tài khoản Facebook. Mỗi tài khoản sẽ là một công cụ tán gái hữu hiệu. Thích tán tỉnh những người phụ nữ khác Dù đã yêu bạn nhưng anh ta không ngần ngại nhìn chằm chằm vào một người con gái khác. Thậm chí còn buông lời có cánh để tán tỉnh người phụ nữ khác ngay trước mặt bạn. Nếu rơi vào hoàn cảnh này tốt nhất bạn hãy bye bye anh ta sớm nếu không muốn sau này phải đau khổ hay cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương.

Đàn bà còn yêu, không ai cản nổi, đàn bà cạn tình, chẳng ai ngờ hết Tôi hay nói với mấy ông bạn rằng, đùa với ai thì đùa, đừng đùa với vợ. Các ông khi ấy nhiều người cười ha hả, nói một câu, đàn bà thì có gì mà sợ. Tôi lắc đầu, vốn dĩ luôn có nhiều ông chồng quá xem thường người đàn bà bên cạnh mình.

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