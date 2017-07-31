Có một nỗi đau còn đau hơn sinh con gấp ngàn vạn lần đàn bà ơi!

Yêu - Hôn nhân 31/07/2017 17:01

Trái tim người phụ nữ một khi đã chết sẽ không còn biết đau nữa, quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp và đau đớn.

Một khi trái tim thực sự đã chết, đàn bà không còn gì nữa. Họ sẽ không khóc, không gây chuyện, không tự tử. Họ sẽ không vì một người đàn ông đêm khuya chưa về mà lo lắng. Họ cũng sẽ không vì chịu ấm ức mà tìm đến nói chuyện với người đàn ông đó. Họ sẽ không còn quan tâm và cũng không vì người đàn ông đó mà phát sinh bất kỳ tranh chấp nào nữa. Khi đó trái tim người phụ nữ đã chết thật sự.

Có một nỗi đau còn đau hơn sinh con gấp ngàn vạn lần đàn bà ơi! - Ảnh 1
Khi trái tim chết mòn là quá trình đau đớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong trái tim cô ấy, người đàn ông đó đã chết rồi. Cô ấy không cần phải vì một người đã chết mà mất ăn mất ngủ. Trong lòng cô ấy, chăm sóc thật tốt cho con cái, đồng thời mình phải sống thật ý nghĩa mới là hiện thực lúc này.

Trái tim người phụ nữ một khi đã chết nó sẽ không còn biết đau nữa. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp và đau đớn, nỗi đau đó được ví còn hơn sinh con gấp ngàn vạn lần.

Một khi tính cờ bạc đã ngấm vào máu, mỗi lần thua người đàn ông đều thề thốt rằng sau này sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Và mỗi lẫn như thế người phụ nữ lại tin, đổi lại sự tin tưởng ấy đều là sự thất vọng. Phụ nữ vì gia đình mà tiết kiệm, đàn ông lại vì bài bạc khiến gia đình kiệt quệ. Trái tim người phụ nữ đau đớn, và cũng vì nguyên nhân này mà niềm tin, tình yêu của người phụ nữ dẫn dần héo mòn.

Tính bạo lực gia đình của đàn ông lâu dần sẽ thành nghiện. Mỗi lần đánh vợ xong anh ta đều xin lỗi, sau mỗi lần tha thứ của người vợ lại là một lần tái phạm, lần sau còn đau đớn hơn lần trước. Cơ thể và trái tim người phụ nữ đều đã bị tổn thương, cùng với đó trái tim họ cũng chết dần chết mòn.

Đàn ông vô liêm sỉ đi ngoại tình mỗi lần bị phát hiện đều thề nguyền không tái phạm và xin được tha thứ. Phụ nữ vì con cái, vì tình yêu nên đã lựa chọn chịu đựng. Nhưng phía sau sự chịu đựng đó của người vợ, anh chồng kia vẫn tiếp tục ngoại tình. Mỗi lần như vậy người phụ nữ luôn ôm trong mình sự tuyệt vọng và trách móc, dần dần trái tim đó cũng chết.

Có một nỗi đau còn đau hơn sinh con gấp ngàn vạn lần đàn bà ơi! - Ảnh 2
Trái tim chết mòn đau hơn sinh con gấp ngàn vạn lần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích ăn ngon nhưng lười làm, mỗi lần xin được việc đều không biết trân trọng, cách năm ba bữa lại mất việc. Người phụ nữ vì gia đình, vì cuộc sống nên chấp nhận vừa làm việc vừa nuôi cả gia đình. Gặp phải một người đàn ông không có ý chí và trách nhiệm như vậy trái tim nào không héo mòn?

Thất vọng và đau khổ trong một thời gian dài là quá đủ để giết chết trái tim người phụ nữ. Trên thế gian này, làm đàn bà thật không dễ dàng gì. Hy vọng rằng đấng mày râu đừng bao giờ ép người phụ nữ phải lựa chọn con đường đó. Thật ra, người phụ nữ không hề kiên cường như mọi người vẫn nghĩ, ngược lại họ vô cùng yếu đuối. Họ cần sự bảo vệ và yêu thương chứ không phải những hành động khiến trái tim héo mòn.

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Trong tình yêu, 'người dự phòng' luôn là những người đáng thương nhất, rõ ràng biết rằng không có được tình yêu nhưng không thể khống chế bản thân mà cứ tiếp tục đi yêu người đó.

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