Chú rể đã đệ đơn khiếu nại lên Cảnh sát Đường sắt Chính phủ (GRP) ở Etawah. Khi cảnh sát bắt đầu điều tra thì phát hiện ra rằng đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cô dâu.

Sau khi đánh thuốc mê chú rể và gia đình anh ta, ba đồng phạm là Gudia, Nagina và Chhotu xuống tàu và bắt xe buýt từ Prayagraj và đi về phía Varanasi. Cảnh sát GRP đã bắt được cả Gudiya và Nagina tại nhà ga Varanasi, nơi họ đang cố gắng chạy trốn đến Gorakhpur. Cảnh sát đang trong quá trình truy bắt những người khác có liên quan đến băng nhóm này.

Trước đó, trang 163.com đưa tin về sự việc xảy đến tại Quý Châu (Trung Quốc), một đám cưới đã trở thành đề tài được bàn tán rôm rả khi cô dâu bỏ trốn ngay trước thềm hôn lễ.

Cô dâu tên Dương Tình bỗng chốc trở thành nhân vật "nổi tiếng" chỉ sau một ngày sự kiện trốn đám cưới diễn ra vì câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội. Một mình chú rể vẫn xuất hiện trong đám cưới. Anh đi đón dâu mà không đưa được vợ về, vừa tổ chức hôn lễ, vừa tôn trọng khách mời đi từng bàn chào mà nước mắt lưng tròng. Cả đám cưới đều rơi vào tình trạng hụt hẫng, bất lực mà chẳng biết nên xử lý ra sao. Các quan khách ai cũng thấy tiếc nuối cho anh ta.

Nên làm gì khi hôn nhân không có tình yêu?

Dưới đây là những điều bạn có thể tham khảo nếu bạn quyết định cố gắng cùng nhau vun vén lại hạnh phúc

Quan tâm tới phụ nữ hơn

Phụ nữ họ là những người vô cùng nhạy cảm, đôi khi thứ họ cần không phải tiền tài vật chất mà chỉ đơn giản là sự yêu thương. Được nửa kia quan tâm thấu hiểu, được sẻ chia, trân trọng. Những cừ chỉ tuy đơn giản nhưng sẽ khiến người kia vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Các anh con trai cũng đừng nên lấy lý do công việc để biện minh cho sự thiếu quan tâm của mình,cũng không nên cái gì cũng chỉ dùng tiền là xong vấn đề. Hãy dành ra chút ít thời gian để quan tâm đến người bạn đời của mình. Đừng để họ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Đôi bên đều muốn được thấu hiểu

Cuộc sống giờ đây có muôn vàn khó khăn khiến con người ta dễ phiền lòng. Nếu người cùng chung gối với mình không thể cùng cảm thông và sẻ chia cho nhau thì tình yêu sẽ ngày càng như một gánh nặng.

Khó nhất trên đời là tìm được người tri kỉ, tại sao lại cứ phải đi đâu tìm kiếm xa xôi trong khi người hằng ngày bên mình lại không thể trở thành tri kỉ của nhau.

Hãy dành ra một ngày lắng nghe nhau, dãi bày hết những tâm sự. Nếu các bạn đã tiến tới hôn nhân rồi vậy tại sao trò chuyện với nhau một cách chân thành lại khó khăn như vậy? Làm cho nhau cười,ôn lại nhũng kỉ niệm để nhớ lại ngày 2 người mới bắt đầu

Cùng nhau làm việc nhà

Chúng ta đang ở 1 xã hội bình đẳng nơi việc nhà không còn là bổn phận của người phụ nữ. Ai cũng có công việc và sự mệt mỏi nên việc san sẻ việc nhà cho nhau sẽ giảm bớt đi những gánh nặng cho người phụ nữ.

Đừng để khi vợ mình sinh con nhưng vẫn phải gánh vác việc nhà. Nếu cô ấy phải nấu cơm thì bạn hãy tắm cho con, đi đổ rác, mua sắm những gì cô ấy cần cho việc nấu ăn hay việc nhà. Nếu cô ấy giặt đồ hãy giúp cô ấy thu quần áo khô gấp quần áo hoặc nếu cô ấy cần phải gội đầu hoặc đắp mặt nạ bạn hãy thay cô ấy phơi đồ, giúp cô ấy dọn mâm cơm…

Làm việc cùng nhau sẽ gia tăng tính gắn kết, sẽ có nhiều câu chuyện để nói và sẽ khiến người bạn đời của bạn vô vùng hạnh phúc. Và chả phải khi người vợ của bạn hạnh phúc bạn cũng cảm thấy ngôi nhà như có sức sống hơn?

Trân trọng và yêu thương nhau

Tình yêu và hôn nhân là những từ ngữ đặt tên cho một thứ tình cảm tuyệt vời nhất, nơi mà hai con người vô cùng trân trọng và yêu thương nhau. Cùng thề với nhau sẽ khiến người kia hạnh phúc.

Thay vì bới móc chỉ chích nhau vì bất đồng quan điểm, vì khó khăn trở ngại hay sai lầm nào đó trong cuộc sống thì hai người hãy luôn đứng về phía của nhau, là chỗ dựa của nhau.

Làm việc gì quan trọng cũng nên cho nhau biết cùng nhau trao đổi và tìm cách giải quyết đó chính là cách chúng ta trân trọng nhau. Đừng lấy cái quyền mà đưa ra quyết định làm việc gì đó mà chưa hỏi ý kiến và trao đổi với người còn lại sẽ khiến họ cảm thấy mình không được tôn trọng