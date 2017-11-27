Chồng cứ nói 6 câu này thì trước sau gì vợ chồng cũng kéo nhau ra tòa

Nếu chồng bạn thường xuyên nói những câu này thì hãy nên ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Chắc chắn lúc đó, chồng cũng sẽ hiểu mình cần phải làm gì để duy trì cuộc hôn nhân của bản thân.

Nếu giữa bạn và chồng không còn duy trì được sự tôn trọng và thấu hiểu thì nên là lúc phải lo ngại về cuộc hôn nhân của chính mình. Bạn nói anh ấy không hiểu, anh ấy nói bạn cũng không quan tâm, chính là lúc cả hai đang đứng ở đường cùng của hôn nhân. Hãy nhớ, trong hôn nhân, niềm tin, trách nhiệm và thấu hiểu là điều không bao giờ được thiếu đi.

Hôn nhân luôn cần những khoảng nghỉ để bớt quẩn quanh trách nhiệm và bổn phận mệt mỏi. Đến một lúc, nếu nghe chồng nói, dù là vu vơ hay cố tình thì cũng phải nhìn lại liệu mình có thấy hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng không. Và chồng bạn có thấy hạnh phúc không? Giữa vợ chồng luôn cần thường xuyên góp nhặt những điều mới mẻ để khiến tình cảm và sự gắn kết vợ chồng thêm bền chặt.

2. “Em không bao giờ hiểu những gì anh nói”, hay “Em không hiểu anh”

Đàn ông và đàn bà luôn suy nghĩ khác nhau. Vì vậy đôi khi việc thấu hiểu lẫn nhau không phải là dễ dàng. Dù rằng là vợ chồng bao lâu thì cũng sẽ có lúc không hiểu hết lòng nhau.

Nếu chồng lên tiếng rằng bạn thường không hiểu anh ấy thì nên dành thời gian để lắng nghe và hiểu vì sao chồng lại nói vậy. Một câu không hiểu rồi thành nhiều câu. Hiểu lầm một lần không nói rồi từ từ sẽ tạo nên khoảng cách giữa hai vợ chồng. Hôn nhân luôn cần hành động để giải quyết mâu thuẫn, có thế thì mới mong lâu dài.

3. “Em sẽ không bao giờ thay đổi đâu”

Thay đổi là một điều khó khăn. Nhưng nếu chồng luôn nói rằng bạn không thể thay đổi thì nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy vì sao bạn không làm những điều chồng không muốn. Cùng nói với nhau về điều này sẽ khiến chồng hiểu bạn hơn. Từ đó mà cùng nhau quyết định về chuyện nên hay không thay đổi. Hôn nhân không phải là phải sống để vừa lòng đối phương mà là phải khiến cả hai đều thấy thoải mái nhất có thể.

4. “Sao em lại không như…”

So sánh luôn đủ sức giết chết hôn nhân. Nếu chồng không dừng so sánh bạn với mẹ, bạn bè, chị gái của anh ấy hay thậm chí là một người phụ nữ lạ nào khác thì rõ ràng chồng đang dần không trân trọng bạn. Lúc này thì đừng chủ quan mà không tìm hiểu rõ vấn đề ở chồng. Sau đó hãy suy nghĩ liệu mình có nên thay đổi hay phải kiên định thế nào không.

5. “Em không còn là ngườ anh thương nữa”

Thật sự thì tình cảm và lý trí sẽ luôn đổi thay suốt những năm tháng bên nhau của vợ chồng. Nếu chồng nói ra câu này chính là khi anh ấy không hiểu anh ấy cũng không còn là người bạn từng thương. Dù rằng, phải hiểu sẽ không ai vẫn thế với thời gian.

Để có một cuộc hôn nhân bền vững, cả hai đều phải trưởng thành và thay đổi nhưng vẫn phải giữ được sự thủy chung và trân trọng như ban đầu. Và việc tập để vững vàng và thay đổi cùng nhau trong tình yêu luôn quyết định thành bại của hôn nhân.

6. “Em nói gì cũng đúng” hay “Em muốn làm gì thì làm”

Những câu nói thế này rõ ràng thể hiện chồng không còn hứng thú với những gì bạn làm hay mong muốn. Tình huống này không có nghĩa là bạn giữ vị trí “uy quyền” hơn trong hôn nhân hay chồng nhường nhịn bạn. Ngược lại, đây là lúc chồng không còn nhiều tình cảm và hào hứng trong hôn nhân nữa.

Một cuộc hôn nhân vững vàng không nằm ở những điều hoàn hảo. Vợ chồng hạnh phúc một đời là nhờ tin tưởng và thấu hiểu. Hãy dành thời gian cùng nhau giải quyết vấn đề và cùng đổi thay để tìm thấy hạnh phúc cho cả hai.