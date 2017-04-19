99% đàn ông đều thích điều này khi quan hệ nhưng chẳng bao giờ nói ra

Yêu - Hôn nhân 19/04/2017 11:14

Dù là đàn ông hay phụ nữ bạn cũng nên tìm hiểu về điều mà 99% đàn ông đều thích khi quan hệ.

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên, phụ nữ đẹp nhưng không hòa hợp chuyện chăn gối là điều thật kinh khủng với đàn ông.

Sau đây là những điều đàn ông thích ở người phụ nữ của mình khi quan hệ nhưng chẳng hé môi nửa lời.

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Hết mình là điều đàn ông rất thích khi quan hệ nhưng chẳng bao giờ hé răng.

Tự tin khi nude

Dẫu thế nào chăng nữa đàn ông muôn đời vẫn là giống loài yêu bằng mắt. Họ sẽ khó lòng cưỡng lại một cơ thể xinh đẹp, gợi cảm ngay trước mắt mình.

Phụ nữ thường lo ngại những khuyết điểm trên cơ thể họ, những vết sẹo, rạn da cũng khiến phụ nữ tự ti cực kỳ. Thế nhưng, đàn ông không hề chú ý đến tiểu tiểu tiết như phụ nữ tưởng.

Đàn ông thích người phụ nữ tự tin khi nude, bởi đó là phong thái của người phụ nữ biết yêu cơ thể mình. Tự tin khi nude đồng nghĩa với việc, bạn hoàn toàn thoải mái khi bên chàng.

Nổi loạn khi “yêu”

Đừng quá ngoan ngoãn khi ở trên giường. Một người phụ nữ cuồng nhiệt và có phần hoang dã chính là điều đàn ông khao khát.

Đàn ông rất chán khi phải ‘lên giường’ với một khúc gỗ nằm im như chịu đựng. Họ thích sự hưởng ứng, đồng điệu và sáng tạo. Chính sự nổi loạn khi ‘yêu’của người phụ nữ khiến đàn ông phát cuồng và dễ đạt được khoái cảm hơn.

Nội y gợi cảm

Nhiều người phụ nữ ngây thơ nghĩ rằng ‘tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh’ nên không đầu tư cho đồ lót, tuy nhiên đây chính là sai lầm tai hại.

Đàn ông sẽ tuột hết cảm xúc khi thấy người bạn tình xuất hiện trong một bộ đồ lót nhàu nhĩ, ố màu  và quá cũ kỹ. Họ sẽ bị cuốn hút và kích thích mạnh mẽ nếu được ngắm bạn tình trong những bộ nội y ren gợi cảm. Màu đen, đỏ, nude chính là những màu sắc hớp hồn chàng.

Làm hài lòng bạn tình

Nghe có vẻ vô lý nhưng làm hài lòng bạn tình chính là điều đàn ông mong muốn khi bắt đầu cuộc yêu.

Tất nhiên, đàn ông muốn được thỏa mãn nhu cầu tình dục nhưng với họ việc thỏa mãn người bạn tình của mình còn quan trọng hơn. Bởi với họ, việc người phụ nữ của mình đạt được cực khoái trên giường còn là sự khẳng định bản lĩnh đàn ông của họ.

 

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