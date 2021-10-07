Chân ngắn cũng được, không được xinh đẹp cũng không sao... nhưng miễn phụ nữ có 5 điều này thì đàn ông giàu có sẽ chạy dài theo bạn, đến lúc đó cứ gọi là tha hồ mà chọn lựa…

Bởi vẻ đẹp của người phụ nữ tốt không được toát ra từ vẻ đẹp sắc nước hương trời từ diện mạo của cô ấy, mà được toát ra từ thần thái, những lời nói hòa ái, cử chỉ thanh tao và cách đối nhân xử thế trí tuệ, được lòng người.

Phụ nữ có thể không được xinh đẹp, nhưng nếu có sự tu dưỡng để trở thành một người tốt, thì vẫn khiến đàn ông say đắm, càng ngắm càng yêu.

Lấy nụ cười để đối diện với tất cả

Những người phụ nữ hay cười chưa chắc đã là những người phụ nữ hạnh phúc nhất trong thiên hạ, nhưng những người phụ nữ hạnh phúc nhất trong cõi ta bà này, lại là những người cười nhiều nhất.

Bởi vì, nụ cười không chỉ giúp cho khuôn mặt của chị em rạng ngời như hoa mùa xuân, mà nó còn là một yếu tố để mang phúc khí đến cho cuộc sống họ và những người xung quanh.

Không tự mang đá đặt vào tâm, không hơn thua với những kẻ tiểu nhân…

Đời đã đủ mỏi mệt lắm rồi, nên đừng tự mang đá đặt vào tâm... Ảnh minh họa

Để ý một chút thì tôi thấy rằng, có rất nhiều người phụ nữ rất thông minh. Mặc dù bên ngoài thì trông có vẻ hơi vụng về, khờ khạo là thế, nhưng thực chất vẻ vụng về và khờ khạo ấy lại toát lên những tố chất trí tuệ của một người có sự trải nghiêm và hàm dưỡng.

Bằng cớ là nhiều khi họ thấy ai đó đắc tội với mình thật, thế nhưng có những chuyện họ chẳng cần phân trần trắng đen mà làm gì, bởi suy cho cùng thì họ muốn giúp đối phương giữ chút thể diện cuối cùng cho mình và cũng là mở cho người khác một con đường lui, thay vì dồn họ vào chân tường.

Hoặc lại cũng có những trường hợp rõ ràng họ nghe thấy, tận mắt nhìn thấy ai đó cố tình làm điều chướng tai, gai mắt nhằm cố gắng tấn công mình, nhưng họ lại vẫn giữ im lặng thay vì chửi bới lại, hay làm mọi thứ cho ra nhẽ.

Bởi vì họ biết rằng, đấu đá với kẻ tiểu nhân chỉ tổ chuốc phiền muộn với lòng, cho nên họ chọn cách làm ngơ đi và xem như không nghe, không thấy và không biết.

Còn nếu như đã “nhẫn” hết mức có thể rồi mà kẻ tiểu nhân vẫn cố tình gây hấn với họ, thì lúc này họ sẽ dùng đến “trí tuệ” của mình để mà đối đãi với kẻ luôn thích làm khó dễ cho người.

Nhờ cách sống khôn ngoan như vậy mà cuộc đời họ nhẹ thênh, đường đời thênh thang rộng mở và người đàn ông yêu thương họ luôn được hãnh diện vì mình có được trong tay một viên ngọc sáng giá.

Yêu chân thành, buông dứt khoát

Khi đến một độ tuổi nhất định phụ nữ khôn ngoan sẽ biết mình cần gì? và cái gì là thật sự phù hợp với mình.

Do đó, khi họ đã dốc tâm dốc sức mà yêu ai thì họ sẽ yêu hết lòng, nhưng một khi nhận thấy đối phương không còn xứng và phù hợp nữa, thì họ sẽ sẵn sàng buông tay để mở cho mình một tương lai mới, cơ hội gặp người mới tốt đẹp và phù hợp hơn.

Nhờ tính khí dám yêu dám hận, yêu được bỏ được như vậy mà đàn ông khi yêu những người phụ nữ này, thường sẽ xem họ như là một báu vật trong cuộc đời.

Chọn nơi trí tuệ từ bi, lánh xa xấu ác sân si, hận thù

Bình yên là tiêu chí hàng đầu của những người phụ nữ khôn ngoan, bởi vì kiếm được nhiều tiền, ở bên nhiều người đàn ông giàu có mà không có lấy một chút bình yên nào, thì cái đó cũng không được gọi là hạnh phúc.

Do đó dù là trong công việc, tình yêu hay cuộc sống, nếu ở đâu đó khiến cho họ luôn phải đối mặt với sự sân si, thù hận, đấu đá, ganh ghét và làm hại lẫn nhau, thì ở đó sẽ không có sự xuất hiện của họ.

Bởi tiền bạc không thể mua được sự bình yên và người đàn ông giàu có mà không yêu thương mình, trân trọng, không hiểu mình thì họ cũng không thể mang đến hạnh phúc cho cuộc đời mình…

Cho nên đứng trước những hoàn cảnh xô bồ, chứa đầy rẫy sự sân si… thì họ sẽ sẵn lòng “cáo lui” để tìm cho mình những nơi chốn bình yên hơn!