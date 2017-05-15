4 điểm ‘hút đàn ông’ của gái có chồng mà gái còn son dù cố gắng cũng không có được

Yêu - Hôn nhân 15/05/2017 09:36

Phụ nữ có chồng có những phẩm chất này bảo sao đàn ông không bị mê hoặc. Gái còn son chỉ có thể 'xách dép'.

Đây là những phẩm chất những phụ nữ còn son dù cố gắng cũng không có được.

Điềm tĩnh và khôn khéo

Những cô gái trẻ khi cãi vã, giận hờn người yêu thường tung hê cho tất cả mọi người biết. Chính sự trẻ con này của họ khiến đàn ông mệt mỏi, chán ngán. Trong khi đó, những người phụ nữ đã có gia đình thừa hiểu đó là một sai lầm không được mắc phải.

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Gái có chồng như một thỏi nam châm, ai đã bị cuốn hút thì khó lòng 'thoát' ra được.

Họ biết cách điềm tĩnh trước những cơn giận, việc làm chủ cảm xúc giúp họ giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, khôn khéo. Chính điều này làm cho người đàn ông cảm thấy mình được tôn trọng.

Thừa tự tin

So với những phụ nữ trẻ, độc thân thì những phụ nữ đã có chồng tự tin hơn nhiều. Họ không  e dè, khép nép để giấu đi cái tôi của mình. Họ thoải mái, phóng khoáng và không giấu đi chính mình.

Chỉ cần nhìn cách họ trò chuyện, những cử chỉ thường ngày bạn cũng đủ thấy được thần thái tự tin nơi họ. Điều đặc biệt là, phụ nữ có chồng duyên dáng quyến rũ à thế nhưng ngay chính họ cũng không biết mình hấp dẫn như vậy.

Quyến rũ một cách tự nhiên, không cố gắng để trở nên quyến rũ chính là vũ khí lợi hại có thể khiến đàn ông ngã rạp.

Hiểu tâm lý đàn ông

Vì đã có gia đình, đã yêu và chung sống với chồng nên những người phụ nữ này rất am hiểu tâm lý của đàn ông. Họ biết đàn ông cần gì, muốn gì ở một người phụ nữ. Ngoài sự quan tâm, chăm sóc như một người mẹ thì họ còn có một trái tim yêu nồng nàn. Chính vai trò ‘2 trong 1’ này khiến đàn ông cảm thấy gần gũi, thân thuộc khi tiếp cận để rồi sau đó bị quyến rũ lúc nào không hay.

Hiểu rõ ‘chuyện yêu’

Trong khi phụ nữ độc thân thường im lặng, đôi khi còn nằm như khúc gỗ trên giường khiến đàn ông chẳng biết họ có hài lòng sau cuộc yêu hay không. Thì phụ nữ có chồng luôn thẳng thắn để đối phương biết họ muốn gì, cần gì trong tình cảm lứa đôi. Kể cả chuyện gối chăn, họ rất cởi mở để cả hai có thể hiểu rõ cơ thể đối phương giúp cho cuộc yêu dễ dàng thăng hoa.

Chính sự thẳng thắn, chủ động của họ khiến mối quan hệ luôn thú vị, mới mẻ.

 

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