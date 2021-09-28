3 khung giờ sinh dễ hút may mắn, tài lộc đầy nhà, xem thử có bạn trong đó không?

Bên cạnh ngày sinh thì giờ sinh cũng mang tính quyết định sướng khổ rất lớn đến cuộc đời của một người. Do đó, nếu sinh vào 3 khung giờ này, chắc chắn bạn là người có số hưởng, giàu sang phú quý, tài lộc đầy nhà, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống và được quý nhân phù trợ…

Những người sinh vào giờ thân thường sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật như: hoạt bát, vui vẻ, yêu đời và rất siêng năng học hỏi. Mặc dù có thể nhiều người trong số họ không được ngậm thìa vàng từ nhỏ, nhưng đến một khoảng thời gian nhất định nào đó trong cuộc đời, nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực học hỏi mà những người này sẽ nhận được phước báo lớn từ vũ trụ, thu hút tài lộc, tiền bạc, ăn nên làm ra, đụng tay vào cái gì là cái ấy ra tiền, con đường sự nghiệp rộng mở, đường gia đạo con cháu đuề huề, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.

Những người tuổi thân thường có tính cách vui vẻ, lạc quan, siêng năng... Ảnh minh họa

Những người tuổi mùi thì lại rất tốt bụng và nghĩa hiệp... Ảnh minh họa

Tử vi có nói rằng, những người sinh vào khung giờ mùi thường tốt bụng, nghĩa hiệp, lại thêm đức tính can đảm, liều lĩnh dám nghĩ dám làm. Thế nên đã quyết làm việc gì thì họ sẽ làm cho đến cùng.

Hơn nữa những người sinh vào khung giờ mùi thường gặp nhiều may mắn hơn những cung giờ khác, thường thì họ sẽ gặp được sự trợ giúp từ quý nhân. Nhờ vào tài vận tốt cùng những đức tính tốt của bản thân, thì đến một giai đoạn nhất định trong cuộc đời, những người sinh vào khung giờ này sẽ có cơ hội để đổi đời.

Giờ tý

Trong khi đó những người tuổi tý lại rất thông minh, lanh lợi... Ảnh minh họa

Những người sinh vào khung giờ tý thường rất thông minh, lanh lợi, nhiệt huyết trong công việc và luôn lấy sự nghiệp làm trọng.

Với những đức tính tốt đẹp như kể trên và được sinh vào đúng khung giờ may mắn như vậy, thì khoảng tầm 35 tuổi đường công danh sự nghiệp của cung giờ này sẽ rạng rỡ, tiền bạc rủng rỉnh, của ăn không hết, cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn gì được nấy.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm