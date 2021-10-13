3 bí quyết nhỏ của nàng chính là ‘bùa yêu’ khiến chàng đắm say cả đời

Yêu - Hôn nhân 13/10/2021 16:05

Đàn ông khi họ cảm nhận được những điều này thì chắc chắn sẽ luôn say đắm người phụ nữ bên cạnh họ, nửa bước cũng chẳng muốn rời.

Biết cách nhõng nhẽo để chàng yêu hơn

Với người yêu, phái mạnh thường có xu hướng bảo bọc tối đa. Những thứ chàng nhận thấy là không tốt hoặc có khả năng gây nguy hiểm cho bạn gái thì sẽ "lắc đầu" ngay lập tức. Có điều, trước pha năn nỉ ỉ ôi cùng gương mặt dỗi hờn của người yêu thì con tim dù có cứng rắn đến đâu đi nữa cũng phải mềm nhũn ra thôi. Không tin thì hôm nào bạn cứ thử mà xem. Đòi uống trà sữa mà chàng không cho thì cứ xuất chiêu nhõng nhẽo là được tất.

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Biết cách khiến chàng yêu hơn (Ảnh minh họa: Internet)

Khiến chàng cảm thấy nhớ nhung bạn

Đừng luôn cảm thấy rằng mình không thể sống thiếu một người đàn ông. Trên đời này ai cũng có thể quay lưng lại với nhau. Bạn hãy cho chàng cơ hội để nhớ nhung bạn. Hãy luôn chuẩn bị tâm lý rằng chàng có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào.

Chàng đối xử với bạn tốt hay không, bạn không cần quan tâm nhiều lắm. Điều bạn cần quan tâm là hãy sống hạnh phúc, hãy hoàn thiện bản thân để bạn phải trân trọng và không muốn xa rời bạn.

Luôn khiến chàng phải tò mò về mình

Khi yêu, vốn dĩ các chàng trai là người thường thích khám phá, theo đuổi vậy nên hãy để cho anh thấy bạn mãi là điều bí ẩn mà anh ta chưa thể thấu hiểu hết. Các nàng cũng đừng ngần ngại hâm nóng mối quan hệ của mình khi đã yêu nhau lâu và mọi thứ giữa hai người trở nên quá thoải mái.

Một chút bí ẩn trong bạn sẽ khiến anh ấy nghĩ mãi đến bạn và cảm thấy biết ơn khi đã có bạn bên cạnh mình mỗi ngày.

Người đàn ông yêu vợ lúc nào cũng giữ được thói quen này, cả đời chẳng biết ngoại tình là gì

Người đàn ông yêu vợ lúc nào cũng giữ được thói quen này, cả đời chẳng biết ngoại tình là gì

Bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần có những thói quen này hầu như đều rất yêu thương vợ mình. Chỉ cần có 1 bạn cũng cảm thấy hạnh phúc.

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