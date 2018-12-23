Xuất hiện ‘con trai’ của thủ thành Văn Lâm, người mẹ tiết lộ điều bất ngờ

Mới đây, một người dùng mạng xã hội có tên S.N (tên thật là T.N) đã chia sẻ hình ảnh con trai với gương mặt có nhiều đường nét giống hệt Lâm Tây khiến nhiều người thích thú.

Sau chiến thắng lịch sử của Việt Nam tại AFF Cup 2018, các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam nhận được sự yêu mến của rất nhiều người, đặc biệt là thủ môn Lâm Tây. Ngoại hình cao ráo, điển trai của anh khiến không ít chị em thương nhớ.

Nhìn những hình ảnh đáng yêu, bụ bẫm của bé hiện tại, ít ai nghĩ rằng cậu bé sinh non 2 tháng và bị bố từ chối từ lúc mới sinh.

Được biết, cậu bé tên là William Khôi Nguyễn, là con lai giữa mẹ Việt và bố Thổ Nhĩ Kì. Theo chia sẻ của mẹ bé thì Khôi Nguyễn đã được 5 tháng tuổi.

Người mẹ trẻ từng chia sẻ trong một nhóm kín trên Facebook: “Thằng bé này nó đã trải qua 2 lần sinh tử trong đời.

Lần thứ 1: Mình cấn thai, ba nó bảo đi bỏ thai đi, nhưng mình không thể vì nó đã 4 tháng hơn. Mình thì yêu chồng nhiều lắm nên đã giữ lại cái thai với hy vọng sẽ níu kéo chút tình cảm.

Cách đây không lâu, cô từng tâm sự về con trong một nhóm kín nhưng hiện tại cuộc sống của hai mẹ con đã ổn định - Ảnh chụp màn hình

Lần thứ 2: Mình đẻ non, nó mới 29 tuần là mình sinh rồi, nằm lồng kính bệnh tật triền miên. Mình tưởng không qua khỏi, trời thương nên mình giữ được nó đến giờ. Ba nó nhiều lần kêu mình đi xét nghiệm ADN. Mình có làm nhưng vẫn không tin. Giờ mình có nên tha thứ hay tìm một hạnh phúc khác hả mọi người?

Nhiều lần nhìn vào ánh mắt vô tư đó mà mình ôm con rồi bật khóc nức nở. Mình sợ sau này nó sẽ tủi thân khi không có ba”.

Tuy nhiên, hiện tại chị cho biết mình rất hạnh phúc vì con trai ngày càng khỏe mạnh và ngoan ngoãn dù làm mẹ đơn thân khá vất vả.

Một số hình ảnh của cậu bé được mẹ đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Facebook

Chị cho biết khi chị đăng ảnh con lên những hội nhóm dành cho mẹ bỉm sữa thì mọi người bảo rằng bé rất giống Lâm Tây nên chị cũng tò mò tìm hiểu. Sau khi xem ảnh, chị cũng khá bất ngờ vì William có nhiều nét giống thủ môn Văn Lâm. Vì ngưỡng mộ sự tài giỏi của cầu thủ này,, chị còn có ý định hướng con đi theo nghiệp thủ môn.