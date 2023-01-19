Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật vụ bé trai rơi trụ bê tông ở Đồng Tháp

Xã hội 19/01/2023 06:15

Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Lương Thành Đê (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Thạnh) về hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng một người đàn ông đăng tin sai sự thật về vụ việc bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m.

Cụ thể, Lương Thành Đê bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” (vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật vụ bé trai rơi trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Lương Thành Đê bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh: Zing

 

Theo thông tin từ Zing, công an thông tin thêm, vào ngày 6/1, Đê sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết có nội dung cho rằng vụ việc cháu bé 10 tuổi tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông sâu 35 m là không có thật, phủ nhận công tác cứu hộ của lực lượng chức năng.

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật vụ bé trai rơi trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 2
Hiện trường cứu hộ bé trai 10 tuổi vẫn đang được các đơn vị triển khai liên lục - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau khi bài viết được đăng tải, một số tài khoản vào bình luận, gây ảnh hưởng dư luận không tốt. Việc đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Làm việc với công an, Đê đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm, tháo gỡ bài viết.

Thời gian dự kiến sẽ hoàn thành việc đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất

Thời gian dự kiến sẽ hoàn thành việc đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất

Vào ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian dự kiến sẽ đưa thi thể bé trai 10 tuổi - Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?