Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật vụ bé trai rơi trụ bê tông ở Đồng Tháp

Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Lương Thành Đê (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Thạnh) về hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng một người đàn ông đăng tin sai sự thật về vụ việc bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m.

Cụ thể, Lương Thành Đê bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” (vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).

Lương Thành Đê bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, công an thông tin thêm, vào ngày 6/1, Đê sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết có nội dung cho rằng vụ việc cháu bé 10 tuổi tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông sâu 35 m là không có thật, phủ nhận công tác cứu hộ của lực lượng chức năng.

Hiện trường cứu hộ bé trai 10 tuổi vẫn đang được các đơn vị triển khai liên lục - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau khi bài viết được đăng tải, một số tài khoản vào bình luận, gây ảnh hưởng dư luận không tốt. Việc đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Làm việc với công an, Đê đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm, tháo gỡ bài viết.

Thời gian dự kiến sẽ hoàn thành việc đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất Vào ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian dự kiến sẽ đưa thi thể bé trai 10 tuổi - Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xu-phat-nguoi-dan-ong-dang-tin-sai-su-that-vu-be-trai-roi-tru-be-tong-o-dong-thap-547770.html