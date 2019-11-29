Xu hướng làm móng mới khiến Midu thích thú, hội chị em cũng bàn tán rôm rả trên MXH

Một bộ móng xinh xắn tuy là nét chấm phá nhỏ nhoi nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm phong cách và khẳng định cá tính cho khổ chủ. Tuy nhiên, mọi cô nàng sành điệu đều hiểu rằng một bộ móng đẹp không chỉ thể hiện bởi màu sơn hay thiết kế ấn tượng mà còn phải thực sự khoẻ đẹp từ bên trong.

Nhiều người gặp phải vấn đề móng tay ố vàng, thâm đen vì thường xuyên dùng sơn móng tay. Bên cạnh đó, việc dùng chung các dụng cụ làm móng, không được khử trùng kĩ càng cũng làm nhiều cô nàng lo lắng về nguy cơ bị nấm móng và các bệnh lây nhiễm nguy hiểm.

Hiểu được điều đó, từ ngày 22/11, một trong những Spa làm đẹp hàng đầu tại Việt Nam đã cung cấp hàng ngàn kềm chất lượng với khâu tiệt trùng và sát khuẩn nghiêm ngặt tại mỗi địa điểm làm nail của thương hiệu.

Khi đến đây, khách hàng sẽ được nhận ngay kềm đầu nhỏ dùng để cắt da hoàn toàn miễn phí và được gắn tên riêng lên kềm.

Nó đã được lưu trữ và bảo quản trong ngân hàng kềm riêng với quy trình tiệt trùng kềm suốt 2h trước khi sử dụng. Chiếc kềm này cũng được để trong tủ đặc biệt có nhiệt độ cao lên đến 375ºF triệt tiêu các vi khuẩn vô cùng nghiêm ngặt, đảm bảo sạch khuẩn, an toàn, toàn bộ kềm đều tới từ thương hiệu Kềm Nghĩa chính hãng.

Tham dự sự kiện ra mắt, Midu chia sẻ: “Thật sự thì trước kia, Midu cũng không quan tâm lắm đến vấn đề sử dụng kềm chung khi làm móng, nhưng càng ngày mình càng nhận thức được rõ ràng tầm quan trọng nó. Việc sử dụng kềm chung khi làm móng thường để lại rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Thật may là giờ ZEMA đã cho ra đời Ngân hàng kềm miễn phí đầu tiên tại Việt Nam nên Midu đã tức tốc đến đây để trải nghiệm liền liền. Midu tin chắc rằng, nếu mọi người đến đây chắc chắn sẽ không bao giờ thất vọng vì dịch vụ và chất lượng của nơi đây thật sự rất tốt, nhìn xem Midu đã có một bộ móng thật xinh để tối nay đi dẩy đầm rồi nè”.

Cô nàng cũng không quên gửi lời đến những người đang băn khoăn, tò mò về “ngân hàng kềm” miễn phí và các dịch vụ khác ở đây: “Midu đã trải nghiệm và thực sự hài lòng ngoài cả mong đợi. Từ này Midu tin là mình đã tìm được một địa chỉ làm nail thực sự an toàn và uy tín. ”

Được biết, không chỉ cung cấp "Ngân Hàng Kềm Miễn Phí", các dịch vụ chăm sóc đa dạng và chuyên sâu, các nàng khi đến đây còn được chuyên gia Nail hướng dẫn cách chăm sóc móng tại nhà bằng những sản phẩm chất lượng, chứa nhiều protein Keratin và dầu jojoba dưỡng ẩm sâu giúp móng được tái tạo, chắc khoẻ và cứng cáp hơn, cũng như giảm hiện tượng đốm trắng, ố vàng, dễ gãy…

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