Xót xa người phụ nữ bế con 4 tháng nhặt ve chai, xỉu vì đói: ‘Cùng là kiếp người, sao chị khổ đến thế’

Xã hội 26/08/2019 16:10

Lấy phải người chồng nghiện ngập, người phụ nữ có mảnh đời bất hạnh bồng bế hai con nhỏ đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.

Từ trước đến nay, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và các nhà hảo tâm. Trong khi có những người may mắn có cuộc sống giàu sang thì có nhiều người bất hạnh chịu cảnh đói khổ dù lao động vất vả.

Mới đây, một câu chuyện đau lòng về hoàn cảnh của người phụ nữ nghèo sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn khiến không ít người phải rưng rưng. Theo đó, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị phải bế hai con nhỏ chỉ mới 2 tuổi và 4 tháng đi nhặt ve chai. Thế nhưng vì đói quá nên chị ngất xỉu trên đường. Khi hỏi ra, mọi người mới biết rằng chồng chị nghiện ngập, thường xuyên quậy phá. Vì mưu sinh, chị phải bế con ra ngoài ngược xuôi kiếm tiền.

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Câu chuyện về mảnh đời bất hạnh được một người dùng mạng xã hội chia sẻ - Ảnh: Internet

Người chứng kiến sự việc chia sẻ: “Chị này bế 2 đứa nhỏ 1 bé 2 tuổi, 1 bé có 4 tháng đi nhặt ve chai, đang nhặt thì tự dưng ngất xỉu vì đói. Hỏi thì cứ khóc chẳng nói gì, chỉ xin ít nước ấm để pha sữa cho hai đứa nhỏ. Khi đã bình tĩnh trở lại thì chị mới kể, ‘chồng em nó nghiện, em thì con nhỏ không làm ra tiền. Nó cứ đi về nhà là nó quậy phá đánh đập. Em không chịu được phải bế con ra ngoài, nhưng các cháu còn nhỏ quá xin việc không ai nhận em mới phải đi nhặt ve chai’. Có những mảnh đời mà hoàn cảnh đáng thương của họ không biết dùng từ nào để miêu tả”.

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Để kiếm tiền, người phụ nữ bế con nhỏ đi nhặt ve chai - Ảnh: Internet
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Vì quá đói, chị ngất xỉu bên đường - Ảnh: Internet

Được biết sự việc trên xảy ra vào ngày 25/8 vừa qua tại Hải Phòng. Ngay khi được chia sẻ, câu chuyện xúc động trên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều hy vọng chị sẽ tìm được một công việc phù hợp để có thể chăm lo cho hai con nên người.

“Cùng là kiếp người, sao chị khổ đến thế. Hy vọng chị sẽ tìm được công việc phù hợp và tiếp tục mạnh mẽ để nuôi hai con nhỏ”, M.K xót xa.

“Đúng là phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Giờ chỉ mong chị khỏe mạnh, hai bé lớn lên mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi để thành người có ích cho đời”, một bình luận của người dùng mạng xã hội.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn câu chuyện xúc động

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