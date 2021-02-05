Xót xa bé trai mới sinh bị bỏ rơi trong chiếc giỏ bên cạnh tượng Phật ngày cận Tết

Xã hội 05/02/2021 10:11

Các sư thầy chùa Quan Âm phát hiện bé trai bị bỏ rơi cạnh tượng Phật nên lập tức đưa bé ra công an địa phương trình báo và làm thủ tục nhận nuôi.

Trưa ngày 3/2 (22 tháng Chạp), các sư thầy chùa Quan Âm ở ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, Trà Ôn, Vĩnh Long phát hiện một chiếc giỏ nhựa đựng trẻ sơ sinh được đặt bên cạnh tượng Phật. 

Các sư thầy vội vàng mang bé vào trong kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. May mắn là tình trạng bé hoàn toàn bình thường, nặng khoảng 3kg và mới sinh khoảng 5 ngày tuổi.

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Bé trai bị bỏ rơi cạnh tượng Phật - Ảnh: Afamily

Ngay sau đó, đại diện chùa và mái ấm Quan Âm đã mang bé trai bị bỏ rơi ra công an địa phương để trình báo cũng như làm thủ tục nhận nuôi.

Những ngày gần đây, nhà chùa đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị cha mẹ mang đến chùa bỏ rơi rồi trốn mất. Hiện mái ấm tình thương của chùa Quan Âm đang nhận nuôi dưỡng tổng cộng 29 trẻ mồ côi, cha mẹ bỏ. Trong đó có một số trẻ bị dị tật. Bằng tình thương của mình, những nhà sư chăm sóc các bé như con ruột.

Độc giả muốn giúp đỡ chùa Quan Âm ở ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, Trà Ôn, Vĩnh Long về chi phí sinh hoạt, chữa bệnh cho các trẻ mồ côi có thể liên gửi về STK: 7300205291482

Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Hải (sư thầy Thích Tánh Bình)

Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Xin chân thành cảm ơn!

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