Tối 4/2, Bộ y tế công bố thêm 9 ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Bộ Y tế công bố thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 1.957 người.

9 ca mắc COVID-19 (bệnh nhân 1.949 - 1.957) là các ca cộng đồng tại Hải Dương (1 ca), Quảng Ninh (2 ca), Gia Lai (4 ca), Hà Nội (1 ca) và Bình Dương (1 ca). Cụ thể:

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 ca (bệnh nhân 1.949) là nữ, 17 tuổi, có địa chỉ tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 ca (bệnh nhân 1.950 - 1.951). Đây là những trường hợp F1 của bệnh nhân 1.892, bệnh nhân 1.893, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 ca (bệnh nhân 1.952 - 1.955): là F1 bệnh nhân 1889, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- TP Hà Nội ghi nhận 1 ca (bệnh nhân 1.956): là trường hợp F1 của bệnh nhân 1.883, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Bình Dương ghi nhận 1 ca (bệnh nhân 1.957): là trường hợp F1 của bệnh nhân 1.886, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

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