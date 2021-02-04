Trong số 4 nạn nhân tử vong thương tâm vì đốt vàng mã gây ra hỏa hoạn, có 2 người là anh em ruột quê ở Thanh Hóa.

Khoảng 14 giờ chiều 4/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại phòng trọ ở số 3, ngõ 71, phố Tam Khương, quận Đống Đa, TP. Hà Nội khiến 4 nạn nhân tử vong thương tâm. Trong số đó, có 3 nạn nhân là sinh viên đại học và làm thêm nghề shipper ngoài giờ đi học.

4 thanh niên chết cháy vì đốt vàng mã - Ảnh: Internet

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Lê Bật T. (SN 1997, quê Thanh Hóa), Lê Bật Đ. (SN 1993, quê Thanh Hóa), Giáp Văn N. (SN 1997, quê Bắc Giang), Trần Duy H. (SN 1997, quê Nam Định).

Theo đó vào trưa 4/2, các sinh viên làm cơm liên hoan để về quê. Cả nhóm rủ anh Lê Bật Đ. (là anh ruột của anh Lê Bật T.) đến ăn cùng.

Sau khi ăn cơm họ tiến hành đốt vàng mã, xong xuôi 4 nạn nhân đi ngủ còn anh Lê Khắc S. ra ngoài uống nước. Lúc sau lửa từ chậu đựng tro hóa vàng bén vào chiếc xe máy gây ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi 3 xe máy và khiến 4 nạn nhân trong nhà tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều chiến sỹ cảnh sát PCCC đến hiện trường. Sau khi khống chế được ngọn lửa cơ quan chức năng đã đưa 4 nạn nhân ra ngoài.

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