Thêm một nhân viên ngân hàng dương tính với Covid-19 ở Hà Nội, là F1 của nam công chứng viên

Ca dương tính với Covid-19 tại Hà Nội là nhân viên ngân hàng, từng tiếp xúc với BN1883 trước đó.

Sở y tế Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19, là F1 của BN1883.

Cụ thể, trường hợp này 46 tuổi, ở địa chỉ P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa (Hà Nội); là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.

Trưa ngày 27/1/2021, người này có tiếp xúc với BN1883 tại cổng trường THCS Giảng Võ (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả hai không đeo khẩu trang).

Từ ngày 27/1-2/2, bệnh nhân có đi làm tại ngân hàng.

Ngày 3/2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội)

Ngày 4/2, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho thấy người này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đây là trường hợp thứ 22 dương tính với virus SARS-CoV-2 của Hà Nội.

Đi chơi với thanh niên quen qua Facebook, cô gái bị đánh đập, hiếp dâm trong nhà nghỉ Dụ dỗ cô gái vào nhà nghỉ không được, thanh niên đã đánh và lấy điện thoại của cô để ép nạn nhân đi theo mình, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-nhan-vien-ngan-hang-duong-tinh-voi-covid-19-o-ha-noi-la-f1-cua-nam-cong-chung-vien-395360.html