Thêm một nhân viên ngân hàng dương tính với Covid-19 ở Hà Nội, là F1 của nam công chứng viên

Xã hội 04/02/2021 17:18

Ca dương tính với Covid-19 tại Hà Nội là nhân viên ngân hàng, từng tiếp xúc với BN1883 trước đó.

Sở y tế Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19, là F1 của BN1883.

Cụ thể, trường hợp này 46 tuổi, ở địa chỉ P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa (Hà Nội); là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.

Trưa ngày 27/1/2021, người này có tiếp xúc với BN1883 tại cổng trường THCS Giảng Võ (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả hai không đeo khẩu trang).

Từ ngày 27/1-2/2, bệnh nhân có đi làm tại ngân hàng.

Ngày 3/2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội)

Ngày 4/2, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho thấy người này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đây là trường hợp thứ 22 dương tính với virus SARS-CoV-2 của Hà Nội. 

Thêm một nhân viên ngân hàng dương tính với Covid-19 ở Hà Nội, là F1 của nam công chứng viên - Ảnh 1

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Từ khóa:   bệnh nhân nhiễm Covid-19 diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam chống dịch Covid-19

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