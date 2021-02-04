Thêm một nhân viên ngân hàng dương tính với Covid-19 ở Hà Nội, là F1 của nam công chứng viên

Ca dương tính với Covid-19 tại Hà Nội là nhân viên ngân hàng, từng tiếp xúc với BN1883 trước đó.
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Sở y tế Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19, là F1 của BN1883.
Cụ thể, trường hợp này 46 tuổi, ở địa chỉ P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa (Hà Nội); là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.
Trưa ngày 27/1/2021, người này có tiếp xúc với BN1883 tại cổng trường THCS Giảng Võ (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả hai không đeo khẩu trang).
Từ ngày 27/1-2/2, bệnh nhân có đi làm tại ngân hàng.
Ngày 3/2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội)
Ngày 4/2, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho thấy người này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Như vậy, đây là trường hợp thứ 22 dương tính với virus SARS-CoV-2 của Hà Nội.