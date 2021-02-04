Phát hiện bé gái 8 tháng tuổi ở Bình Dương nhiễm Covid-19

Xã hội 04/02/2021 13:33

Bé gái nhiễm Covid-19 được cách ly tại khu cách ly huyện Phú Giáo ngay từ đầu nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa phát hiện thêm một trường hợp dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là bé gái 8 tháng tuổi, con của BN1886 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm trong chuỗi lây nhiễm của BN1801 từ Hải Dương trở về.

Covid 19
Bé gái 8 tháng tuổi ở Bình Dương nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Dù vậy, bé gái được cách ly tại khu cách ly huyện Phú Giáo ngay từ đầu nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy đến thời điểm này, Bình Dương có 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến vùng dịch Hải Dương. 4 trường hợp trước đó bao gồm BN1801, BN1843, BN1886 và BN1887. Các bệnh nhân có quan hệ họ hàng với nhau.

Trong một diễn biến liên quan, bác sĩ Chương cho biết tất cả trường hợp F1 của BN1843 mà ngành y tế tỉnh truy vết được đến nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

2 khoa Ngoại thần kinh và Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có BN1843 vào thăm bạn bị tai nạn cũng đã được dỡ phong tỏa để từng bước trở lại hoạt động khám chữa bệnh.

Bình Dương hiện vẫn giữ phong khu vực phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một và tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến BN1843 là nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu Một.

Phát hiện bé gái 8 tháng tuổi ở Bình Dương nhiễm Covid-19 - Ảnh 2

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Từ khóa:   Bình Dương dịch Covid-19 chống dịch Covid-19

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