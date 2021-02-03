Tối 3/2, Bộ y tế công bố thêm 20 ca nhiễm COVID-19 mới

Tối 3/2, Bộ y tế công bố thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 19 ca ở động đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Bản tin 18h ngày 3/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 19 ca ở động đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương (14), Quảng Ninh (4), Gia Lai (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam. Cụ thể:

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 14 bệnh nhân (BN1897-1901, BN1903-1911): 9 ca là công nhân tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 5 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 04 bệnh nhân (BN1892-1895): 4 F1 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1896): 1 F1 liên quan ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

- Tỉnh Quảng Nam ghi nhận 01 bệnh nhân nhập cảnh (BN1902): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 01/02/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ5925, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 02/02/2021, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

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