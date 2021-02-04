Trong buổi tập huấn cho các nhân viên y tế về “Tăng cường biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh”, Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã có nhiều chia sẽ về Covid-19 và những dấu hiệu thường thấy ở bệnh.

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng đánh giá trên 240 bệnh nhân mắc Covid-19 trong đợt dịch mới bùng phát, 71,31% không có triệu chứng. Số còn lại gặp các triệu chứng như sốt (28,31%), ho (21,02%), mệt mỏi, đau người (12,22%), rát họng (9,66%), khó thở/tức ngực (5,68%) và sổ mũi (1,7%). Phân tích số liệu này, Phó giáo sư Cường đánh giá rằng các triệu chứng điển hình bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam thường gặp là sốt, ho, khó thở, mất khả năng ngửi.

Phó giáo sư Cường giải thích virus tấn công trực tiếp tế bào phổi và niêm mạc vào máu, tới các cơ quan, nội mạc mao mạch. Trong máu, virus tấn công trực tiếp tế bào lympho và hầu hết cơ quan trong cơ thể. Do đó, ngoài biểu hiện ho, sốt, bệnh nhân còn gặp phải triệu chứng đau cơ, mệt mỏi, tiêu chảy.

Triệu chứng thay đổi nhanh

Đối với các bệnh nhân nhẹ sẽ có triệu chứng nhẹ, sốt chiếm đa số với 80-90%. Các biểu hiện lâm sàng khác là ho khan (60-80%), khó thở (50-80%), mệt mỏi (30-40%), ỉa chảy (20-40%), đau đầu (25%), đau họng, đau cơ, chảy nước mũi (7%) và mất khứu giác, vị giác…

Đối với các bệnh nhân nặng sẽ gặp phải tình trạng suy hô hấp, có thể kèm theo triệu chứng cơ quan khác. Nếu nguy kịch sẽ phải thở máy xâm nhập, lọc máu, can thiệp ECMO.

Những triệu chứng thay đổi rất nhanh tùy theo độ tuổi và vùng lãnh thổ - Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, tổn thương phổi của bệnh nhân Covid-19 khó tiên đoán, xác định vì rất đa dạng, thường ở hai bên phổi, lan tỏa ngoại biên với những kính mờ, khối đông đặc, dễ nhầm với tổn thương do vi khuẩn gây ra. Phó giáo sư Cường còn cho biết tùy theo lãnh thổ và độ tuổi mà các triệu chứng có thể thay đổi rất nhanh, trở nặng từ tuần thứ 2 trở đi, tỷ lệ tử vong từ 2-25%. Thời gian tử vong thường xảy ra sau 2-8 tuần mắc bệnh.

Ngoài ra, các các triệu chứng lâm sàng khác về tiêu hóa (mất khứu giác, bụng chướng, đau bụng, tiêu chảy…), thần kinh (nhồi máu não, viêm não, liệt), suy gan, tổn thương thận, tổn thương da, chi khác… cũng rất thường gặp. Đây còn là cơ sở để chúng ta phát hiện bệnh.