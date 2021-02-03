Hải Dương: 2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19, 18h tối nay phong tỏa 1 xã với 14.000 người dân

Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường khi phát hiện có 2 nhân viên quán karaoke nhiễm Covid-19. Được biết, dân số của xã khoảng 14.000 người, trong đó hơn 3.000 công nhân.

Ngày 3/2, ông Trần Văn Quyết - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cho biết từ 18h hôm nay sẽ phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường với dân số hơn 14.000 người, trong đó hơn 3.000 công nhân.

Được biết, nguyên nhân là do trên địa bàn mới ghi nhận 2 trường hợp là nhân viên quán karaoke tên Đ.T.T. và P.T.L. (cả 2 đều sinh năm 2000) có kết quả dương tính với Covid-19. Bước đầu xác định có 70 trường hợp tiếp xúc gần.

Phong tỏa một xã ở Hải Dương vì phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Hai nữ nhân viên này có lịch trình di chuyển tương đối phức tạp:

Bệnh nhân Đ.T.T.

- Ngày 26/1: Vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách; quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường; quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, cả 3 quán cùng ở huyện Cẩm Giàng.

- Ngày 27/1: Vào quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường; karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách, cùng ở huyện Cẩm Giàng.

- Ngày 28/1: Vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

Bệnh nhân P.T.L.

- Ngày 26/1: Vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách.

- Ngày 27/1, vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường.

Theo ông Quyết, hai nhân viên này không chỉ phục vụ ở một quán mà là nhiều quán ở trong huyện, thậm chí là ngoài huyện. Chủ quán và các nữ nhân viên không nhớ tên khách nên việc truy vết đang rất khó khăn.

Hiện tại, toàn huyện Cẩm Giàng có 7 ca nhiễm (5 ca ở thị trấn Lai Cách, 2 ca ở xã Tân Trường), ngành y tế đã truy vết được hơn 800 F1 đưa đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà hàng nghìn F2, F3.

Từ ngày 28/1 đến sáng 3/2, Bộ Y tế ghi nhận 310 ca nhiễm cộng đồng, ở 10 tỉnh thành gồm: Hải Dương (226), Quảng Ninh (38), Hà Nội (21), Gia Lai (13), Bình Dương (4), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Giang mỗi nơi một ca.

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