Hà Nội: Xử phạt 47 triệu đồng đối với 29 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, công an trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
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Theo cơ quan chức năng, hầu hết những trường hợp không đeo khẩu trang đều bị xử phạt rất nặng theo tinh thần Nghị định 177/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020.
Cụ thể, tính đến ngày 3/2, Công an quận Hà Đông đã xử phạt 29 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền là 47 triệu đồng. Riêng tại phường Phú La, chỉ trong thời gian ngắn lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt nghiêm 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 9 triệu đồng.
Tương tự, tại các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng..., lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp chưa có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng.
Ngoài ra, phía công an cũng đã phát khẩu trang miễn phí cho những trường hợp vi phạm nhằm tuyên truyền nhắc nhở công tác phòng chống dịch trên địa bàn các phường, xã, huyện.
Để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công an các huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh di động đến các thôn, xóm.
Nghị định 177/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 nêu rõ:
Điều 6. Vi phạm các quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không đủ nước uống, nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật;
b) Không có hoặc có công trình vệ sinh nhưng không bảo đảm yêu cầu vệ sinh trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật;
c) Không đủ ánh sáng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật;
d) Không giáo dục cho người học về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm bao gồm vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong sinh hoạt, lao động và vệ sinh môi trường;
đ) Không tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc không kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; không triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi sản xuất, kinh doanh, xử lý chất thải công nghiệp và biện pháp vệ sinh khác theo quy định của pháp luật làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế đối với hành vi quy định tại các khoản 2 và 4 Điều này.