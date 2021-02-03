Biến thể Covid-19 mới của Anh có thể mang đột biến kháng vắc xin

Các chuyên gia đã phát hiện các mẫu của biến thể virus Covid-19 mới ở Anh có thể tránh được phản ứng bảo vệ của kháng thể.

Đột biến được gọi là E484K này trước đó đã được xác định là một phần trong dấu hiệu gien của các biến thể SARS-CoV-2 phát hiện ở Nam Phi và Brazil.

Trung tâm Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết, dường như một số mẫu đã có được đột biến đó một cách độc lập, chứ không phải lan ra từ một ca nhiễm đơn lẻ. Điều này đồng nghĩa biến thể dễ lây lan B.1.1.7 cũng mang theo cả rủi ro trở thành virus có khả năng chống lại phản ứng miễn dịch được cung cấp bởi vắc xin, hoặc nhiều khả năng sẽ gây tái nhiễm cho những người đã bị nhiễm Covid-19 trước đó.

Tuy còn quá sớm để dự đoán liệu diễn biến mới có tác động lớn đến tình hình dịch Covid-19 ở Anh và trên toàn thế giới hay không nhưng một số nghiên cứu đã cho thấy đột biến E484K có thể là thủ phạm chính lý giải tại sao một số loại vaccine lại kém hiệu quả với biến thể virus ở Nam Phi.

Biến thể mới của virus Covid-19 có thể trốn được phản ứng bảo vệ của kháng thể - Ảnh: Getty Images

Các bằng chứng ban đầu về việc này đến từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã cho thấy các kháng thể dường như ít có khả năng bắt được protein gai phát sinh từ đột biến.

Những mẫu mới nhất từ một nghiên cứu phát hiện rằng các kháng thể từ những người đã được tiêm vắc xin có ít hiệu quả trong việc vô hiệu hóa một virus tổng hợp trong phòng thí nghiệm, được tích hợp cả các đột biến quan trọng từ biến thể B.1.17, cộng thêm đột biến E484K.

Đáng chú ý, Paul Bieniasz - một nhà virus học tại Đại học Rockefeller cho rằng xuất hiện lẻ tẻ ở nhiều mẫu trong vài tháng qua, nhưng dường như cho đến gần đây nó vẫn không mang đến lợi thế cho virus trong những quần thể không có khả năng miễn dịch từ trước.

Còn với Nam Phi, nơi nhiều người đã nhiễm bệnh từ trước, thì đó lại là một câu chuyện khác.

Theo báo cáo, chủng B.1.1.7 đầu tiên được phát hiện ở Anh hiện đã được ghi nhận ở ít nhất 70 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 470 ca ở Mỹ.

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