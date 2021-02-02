Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay khẩn trương đổi vé, hoàn vé cho hành khách

Xã hội 02/02/2021 16:26

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không nhanh chóng triển khai quy trình, thủ tục đổi vé, hoàn vé cho những hành khách không thể về quê do Covid-19.

Cục hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không về việc giải quyết đối với những hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Được biết, việc không thể thực hiện chuyến bay dù đã mua vé của một số hành khách có quê tại vùng dịch đã gây thiệt hại cho cả hãng hàng không và khách hàng tại các khu vực dịch bệnh, phong tỏa. 

Vì vậy, từ cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương thực hiện đổi vé, hoàn vé (tiền mặt hoặc voucher nếu có sự đồng ý của hành khách), kể cả đối với vé có các điều kiện hạn chế (không được đổi ngày/giờ bay, không đổi hành trình, không hoàn vé) đối với hành khách đã mua vé nhưng không thực hiện được chuyến bay do ở khu vực bị phong tỏa, cách ly.

covid 19
Các hãng hàng không được yêu cầu trả vé cho hành khách không thể về quê do dịch Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Một số thông tin thêm về chính sách đổi vé của các hãng bay hiện nay đối với các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh:

Bamboo Airways:

-Thay đổi miễn phí, không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu không quá 72 giờ (hoặc chuyến bay gần nhất còn chỗ nếu trong vòng 72 giờ không có chuyến bay nào)

-Thay đổi miễn phí, phụ thu chênh lệch (nếu có) trong trường hợp đổi sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu vượt quá 72 giờ; được phép đổi sang chặng tương đương.

-Hãng hoàn bảo lưu, hoàn vé miễn phí đối với các trường hợp chặng bay bị ảnh hưởng và chặng bay khác trong cùng mã đặt chỗ; chặng liền kề khác mã đặt chỗ khởi hành trong vòng 72 giờ so với giờ khởi hành của chuyến bay bị ảnh hưởng.

Vietnam Airlines

-Hành khách đã đặt vé những đường bay bị ảnh hưởng có thể hoàn vé ra “Travel Voucher” với ưu đãi tặng thêm 10% giá của vé, giá trị sử dụng trong vòng 1 năm. Hành khách có thể sử dụng voucher để đổi ra các sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines (vé máy bay, hành lý, chọn ghế ngồi, nâng hạng…) có tổng giá trị tương đương giá trị voucher.

Chính sách này áp dụng cho vé nội địa có chuyến bay khởi hành từ ngày 29/1, đối với trường hợp khách yêu cầu hoàn vé tự nguyện và trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm kéo dài, khởi hành sớm do dịch Covid-19 hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng. Chính sách đổi vé ra voucher được áp dụng cho cả khách mua vé không bao gồm điều kiện hoàn, hủy.

-Nếu không lựa chọn đổi vé theo hình thức voucher, khách đã mua vé của Vietnam Airlines có thể yêu cầu hoàn vé và được miễn lệ phí, miễn điều kiện đổi vé cho hành khách có vé bay từ ngày 29/1 trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay khẩn trương đổi vé, hoàn vé cho hành khách - Ảnh 2

Để ngăn COVID-19 lây lan, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân chủ động khai báo thông tin dịch bệnh

Để ngăn COVID-19 lây lan, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân chủ động khai báo thông tin dịch bệnh

Phó Thủ tướng kê gọi người dân vùng dịch sử dụng tối đa các phương tiện truyền thông để khai báo cho cơ quan chức năng về những người đã gặp và tiếp xúc nhằm hỗ trợ quá trình chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   ngành hàng không virus Corora đại dịch bùng phát

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn