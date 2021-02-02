Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay khẩn trương đổi vé, hoàn vé cho hành khách

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không nhanh chóng triển khai quy trình, thủ tục đổi vé, hoàn vé cho những hành khách không thể về quê do Covid-19.

Cục hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không về việc giải quyết đối với những hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Được biết, việc không thể thực hiện chuyến bay dù đã mua vé của một số hành khách có quê tại vùng dịch đã gây thiệt hại cho cả hãng hàng không và khách hàng tại các khu vực dịch bệnh, phong tỏa.

Vì vậy, từ cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương thực hiện đổi vé, hoàn vé (tiền mặt hoặc voucher nếu có sự đồng ý của hành khách), kể cả đối với vé có các điều kiện hạn chế (không được đổi ngày/giờ bay, không đổi hành trình, không hoàn vé) đối với hành khách đã mua vé nhưng không thực hiện được chuyến bay do ở khu vực bị phong tỏa, cách ly. Các hãng hàng không được yêu cầu trả vé cho hành khách không thể về quê do dịch Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet Một số thông tin thêm về chính sách đổi vé của các hãng bay hiện nay đối với các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh:

Bamboo Airways: -Thay đổi miễn phí, không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu không quá 72 giờ (hoặc chuyến bay gần nhất còn chỗ nếu trong vòng 72 giờ không có chuyến bay nào) -Thay đổi miễn phí, phụ thu chênh lệch (nếu có) trong trường hợp đổi sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu vượt quá 72 giờ; được phép đổi sang chặng tương đương. -Hãng hoàn bảo lưu, hoàn vé miễn phí đối với các trường hợp chặng bay bị ảnh hưởng và chặng bay khác trong cùng mã đặt chỗ; chặng liền kề khác mã đặt chỗ khởi hành trong vòng 72 giờ so với giờ khởi hành của chuyến bay bị ảnh hưởng. Vietnam Airlines -Hành khách đã đặt vé những đường bay bị ảnh hưởng có thể hoàn vé ra “Travel Voucher” với ưu đãi tặng thêm 10% giá của vé, giá trị sử dụng trong vòng 1 năm. Hành khách có thể sử dụng voucher để đổi ra các sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines (vé máy bay, hành lý, chọn ghế ngồi, nâng hạng…) có tổng giá trị tương đương giá trị voucher. Chính sách này áp dụng cho vé nội địa có chuyến bay khởi hành từ ngày 29/1, đối với trường hợp khách yêu cầu hoàn vé tự nguyện và trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm kéo dài, khởi hành sớm do dịch Covid-19 hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng. Chính sách đổi vé ra voucher được áp dụng cho cả khách mua vé không bao gồm điều kiện hoàn, hủy. -Nếu không lựa chọn đổi vé theo hình thức voucher, khách đã mua vé của Vietnam Airlines có thể yêu cầu hoàn vé và được miễn lệ phí, miễn điều kiện đổi vé cho hành khách có vé bay từ ngày 29/1 trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

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