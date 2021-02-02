Phó Thủ tướng kê gọi người dân vùng dịch sử dụng tối đa các phương tiện truyền thông để khai báo cho cơ quan chức năng về những người đã gặp và tiếp xúc nhằm hỗ trợ quá trình chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phòng chống Covid-19 về công tác truy vết, theo dấu các ca nhiễm thời gian qua, khó khăn lớn nhất hiện nay là lượng người từ các ổ dịch ở Hải Dương di chuyển đến các địa phương khác rất lớn, tiếp xúc với nhiều người.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết các ca nhiễm Covid-19 đang cách ly tập trung hay trường hợp F1, F2 ở Hải Dương đã chủ động dùng các phương tiện truyền thông để thông báo cho những người mình từng tiếp xúc. Thông quá đó, cơ quan chức năng xác minh thông tin các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, cũng còn không ít trường hợp mắc Covid-19, hay thuộc diện F1, F2 không chủ động khai báo thông tin.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân ở vùng có dịch, cụ thể là TP. Chí Linh, thị xã Đông Triều, một phần của huyện Kinh Môn, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) thực hiện thật tốt các quy định phòng chống dịch, đồng thời sử dụng tối đa các công cụ truyền thông xã hội để cung cấp thông tin cho Tổ Thông tin, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng kêu gọi người dân tận dụng phương tiện truyền thông để khai báo y tế - Ảnh minh họa: Internet

Để nhanh chóng dập tắt dịch bệnh, Chính phủ yêu cầu người dân: Quan sát địa bàn sinh sống, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Đồng thời chia sẻ thông tin với bạn bè, người quen. Hãy báo tin khi: - Nghi ngờ bản thân (hoặc người thân trong gia đình) đã nhiễm Covid-19 - Biết người đã tiếp xúc gần với F0, F1, F2 - Biết người vượt biên trái phép hoặc người đi từ vùng tâm dịch về nhưng không cách ly - Biết một sự kiện đông người có nguy cơ lây nhiễm - Muốn thông báo một nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khác các lựa chọn trên Những nội dung được nhân dân báo về sẽ được xác minh ngay lập tức bởi hàng ngàn tình nguyện viên, được tổng hợp và chuyển đến đầu mối theo đúng quy trình truy vết F0-1-2 đã vận hành hiệu quả trong gần một năm qua.

Phiên xét xử online đang diễn ra, luật sư bỗng chốc làm điều này khiến mọi người đỏ mặt Để tránh Covid-19, một phiên toà online đã được diễn ra. Tuy nhiên, việc “lộ cảnh nóng” của vị luật sư đã làm mọi người bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-ngan-covid-19-lay-lan-pho-thu-tuong-keu-goi-nguoi-dan-chu-dong-khai-bao-thong-tin-dich-benh-395018.html