Quảng Ninh: Hơn 5.400 người của Công ty CP than Vàng Danh phải đi xét nghiệm COVID-19

Một thợ lò của Công ty CP than Vàng Danh phát hiện dương tính với Covid-19, tất cả nhân viên công ty đồng loạt được lấy mẫu kiểm tra.

Thợ lò N.V.T. làm việc tại Công ty CP than Vàng Danh ở TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và vợ dương tính với Covid-19. Đơn vị chủ quản đã phải dừng hoạt động toàn bộ một khu sản xuất, đồng thời cách ly các F1.

Toàn bộ cán bộ, công nhân, lao động của công ty này, bao gồm 5.431 người sẽ được xét nghiệm khẩn trương và hoàn thành trong ngày 2/2. Để có thể hoàn thành việc xét nghiệm trong thời gian khẩn cấp, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết đối với F1 sẽ xét nghiệm từng mẩu; đối với F2-F3 sẽ gộp 5-7 mẫu vào một xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cơ quan chức năng đang tích cực ra soát và lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, theo báo cáo, từ ngày 25 đến ngày 27/1/2021, công nhân N.V.T. – trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh – được bố trí đi làm ca 3. Đến ngày ngày 28/1, sau khi nhận được thông tin công ty điện tử Poyun (nơi vợ anh T. đang làm việc) có người mắc Covid-19, vợ anh T. được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đến sáng 29/1, vợ anh T. có kết quả dương tính lần 1. Anh T. ngay sau đó đã gọi điện báo với công ty Than Vàng Danh để đơn vị này khẩn trương lập danh sách, rà soát và khoanh vùng những người đã tiếp xúc gần anh. Đến ngày 31/1, anh T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly.

Bệnh nhân 1727 (N.V.T., sinh năm 1989 ở xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều là thợ lò của Công ty than Vàng Danh). Lịch trình của bệnh nhân như sau: Từ ngày 13 đến 23/1: Đi làm tại bộ phận khai thác của Công ty than Vàng Danh. Ngày 24/1: Trưa đi ăn tất niên tại nhà hàng Thành Ngọc, thành phố Uông Bí, tối đi ăn nhà hàng Lẩu Nai cùng tổ cơ quan vợ (Công ty Poyun) và đi hát tại nhà nghỉ Phương Lâm (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), sau đó đi xe máy đến nhà anh N.V.O rồi đi làm bằng ô tô của cơ quan. Ngày 28/1: Đến nhà anh B.V.H ở thôn 6 Nguyễn Huệ, Đông Triều. Ngày 29, 30/1: Cách ly tại nhà. Ngày 31/1: Điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí).

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