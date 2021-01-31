TP.HCM: 17 ca F1 của bệnh nhân 1660 trên chuyến bay VN213 có kết quả âm tính

Tin nóng 31/01/2021 23:34

Liên quan đến bệnh nhân 1660 ở quận 11, TP.HCM, tối ngày 31/1, tổ bay 3 người và 17 ca F1 đã có kết quả âm tính với Covid-19. Có 8/67 hành khách khác có trên chuyến bay cũng có kết quả âm tính, 59 người còn lại đang chờ kết quả.

Tối 31/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết các thông tin liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 1660, là trường hợp bay vào TP.HCM trên chuyến bay VN213. 

Được biết, ngoài bệnh nhân 1660, trên máy bay có 87 người gồm 84 hành khách, trong đó có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và 3 thành viên phi hành đoàn.

Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, tổ bay 3 người và 17 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính. Trong số 67 hành khách còn lại, 8 người có kết quả âm tính, 59 người đang chờ kết quả.

Theo thông tin ghi nhận, nình hình tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố như sau: 

+Có 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại Hải Dương. Trong đó, 7 người có kết quả âm tính, 1 người dương tính là bệnh nhân 1660.

+Có 109 người khai báo đến từ TP. Chí Linh, Hải Dương từ ngày 1 tới 27/1. Trong đó, 42 người âm tính, 42 người đang chờ kết quả và 25 người đang chờ lấy mẫu.

+Có 270 người khai báo đến từ sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 1 tới 27/1. Trong đó, 118 người âm tính, 93 người đang chờ kết quả và 59 người đang chờ lấy mẫu.

+Có 80 người khai báo đến từ nơi khác của tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Trong đó, 25 người có kết quả âm tính, 28 người đang chờ kết quả và 27 người chờ lấy mẫu.

+Có 17 người khai báo đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Trong đó, 11 người âm tính, 6 người đang chờ kết quả.

covid-19
Các F1 đều có kết quả âm tính - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, tính đến tối 31/1, TP.HCM đã tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm 484 trường hợp. Trong đó, 373 người được lấy mẫu, 1 ca dương tính là bệnh nhân 1660, 203 người âm tính, 169 người đang chờ kết quả và 111 người khác đang chờ lấy mẫu.

HCDC tiếp tục đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay VN231, người từ Quảng Ninh, Hải Dương, từng đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các trường hợp sinh sống tại TP.HCM cần gọi đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận, huyện nơi cư trú để khai báo, thực hiện cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, người nên dân tự giác ra khai báo y tế. Nếu trước đó không khai báo y tế mà mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân sẽ bị xử phạt nghiêm hành vi để lây lan dịch bệnh.

Nam sinh Đại học FPT dương tính với Covid-19, phong tỏa toàn trường nhưng đa phần sinh viên đã về quê ăn Tết

Nam sinh Đại học FPT dương tính với Covid-19, phong tỏa toàn trường nhưng đa phần sinh viên đã về quê ăn Tết

Nam sinh viên đại học FPT dự đám cưới anh trai ở Chí Linh, Hải Dương vào ngày 23-24/1. Ngay sau khi xác định ca bệnh này, tối 31/1, Đại học FPT tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, phong tỏa tạm thời toàn bộ trường.

Xem thêm
Từ khóa:   virus Corora đại dịch bùng phát thành phố hồ chí minh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào