Được biết, ngoài bệnh nhân 1660, trên máy bay có 87 người gồm 84 hành khách, trong đó có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và 3 thành viên phi hành đoàn.

Tối 31/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết các thông tin liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 1660, là trường hợp bay vào TP.HCM trên chuyến bay VN213.

Theo thông tin ghi nhận, nình hình tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố như sau:

Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, tổ bay 3 người và 17 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính. Trong số 67 hành khách còn lại, 8 người có kết quả âm tính, 59 người đang chờ kết quả.

+Có 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại Hải Dương. Trong đó, 7 người có kết quả âm tính, 1 người dương tính là bệnh nhân 1660.

+Có 109 người khai báo đến từ TP. Chí Linh, Hải Dương từ ngày 1 tới 27/1. Trong đó, 42 người âm tính, 42 người đang chờ kết quả và 25 người đang chờ lấy mẫu.

+Có 270 người khai báo đến từ sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 1 tới 27/1. Trong đó, 118 người âm tính, 93 người đang chờ kết quả và 59 người đang chờ lấy mẫu.

+Có 80 người khai báo đến từ nơi khác của tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Trong đó, 25 người có kết quả âm tính, 28 người đang chờ kết quả và 27 người chờ lấy mẫu.

+Có 17 người khai báo đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Trong đó, 11 người âm tính, 6 người đang chờ kết quả.

Các F1 đều có kết quả âm tính - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, tính đến tối 31/1, TP.HCM đã tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm 484 trường hợp. Trong đó, 373 người được lấy mẫu, 1 ca dương tính là bệnh nhân 1660, 203 người âm tính, 169 người đang chờ kết quả và 111 người khác đang chờ lấy mẫu.