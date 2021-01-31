Nam sinh Đại học FPT dương tính với Covid-19, phong tỏa toàn trường nhưng đa phần sinh viên đã về quê ăn Tết

Nam sinh viên đại học FPT dự đám cưới anh trai ở Chí Linh, Hải Dương vào ngày 23-24/1. Ngay sau khi xác định ca bệnh này, tối 31/1, Đại học FPT tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, phong tỏa tạm thời toàn bộ trường.

Theo thông tin từ CDC Hà Nội, anh N.H.L. 21 tuổi, sinh viên khoa Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT - Hòa Lạc vừa có kết quả dương tính với Covid-19. Ngay sau khi xác định ca bệnh này, tối 31/1, Đại học FPT tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, phong tỏa tạm thời toàn bộ trường.

Ngày 23 và 24/1, nam sinh này về Hải Dương ăn cưới anh trai tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (địa ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Sau đó, từ ngày 25 đến 29/1, L. lên Hà Nội và đi học bình thường tại Đại học FPT (lớp cố định). Sáng đi học, tối về nhà ở cùng cha mẹ tại chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Được biết, gia đình L. mới mua 1 căn chung cư tại đây.

Vào ngày 28/1 L. có biểu hiện ho, đau rát họng và mệt mỏi. Nam sinh bắt đầu nghỉ tại nhà vào ngày 30/1.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nam sinh viên đại học FPT dương tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhận được thông tin, ban giám hiệu trường yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên và những ai từng ở Đại học FPT tại Hòa Lạc từ ngày 25/1 ngừng dịch chuyển, tự cách ly và chờ thông tin tiếp. Bên cạnh đó, nhà trường cùng cơ quan chức năng phối hợp truy vết, lập danh sách F1, F2 và người liên quan. Được biết, hiện sinh viên tại trường này đã được nghỉ Tết từ 29/1, trong trường chỉ còn một số em ở lại ký túc xá hoặc chưa về đón Tết.

Mẹ của L. bà Đ.T.T (50 tuổi) hiện là giáo viên trường THCS Sao Đỏ, Hải Dương cũng có kết quả dương tính. Bà T. cho biết có một phụ huynh học sinh do lớp bà chủ nhiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 24 đến 27/1, bà T. đi dạy bình thường. Ngày 27/1, người phụ nữ này bắt đầu có biểu hiện đau rát họng.

Thông tin thêm, gia đình bệnh nhân T. gồm 5 người: 2 vợ chồng bà T. và 3 con (2 con trai ruột và một con dâu), có địa chỉ thường trú tại số 9, đường Bạch Đằng - Hưng Đạo - phường Sao Đỏ - TP Chí Linh, Hải Dương.

Theo bản tin 18h30 củ Bộ Y tế, hai bệnh nhân này có mã số 1814 (bà T.) và 1815 (nam sinh L.)

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