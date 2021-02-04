Kết quả xét nghiệm của 37 công nhân Hải Dương: Âm tính lần 1 nhưng dương tính lần 2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương cho biết 37 công nhân ở tâm dịch TP Chí Linh dương tính với Covid-19 lần 2.

Tối 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương cho biết toàn tỉnh ghi nhận 53 trường hợp nhiễm Covid-19 và tất cả các ca bệnh đều nằm ở tâm dịch TP Chí Linh.

Được biết, có 37 trường hợp là công nhân của Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm lần 2. Trước đó, các công nhân này đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính. Các trường hợp khác là đối tượng trong khu phong tỏa và công ty thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa, TP Chí Linh. Vậy, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hải Dương đến thời điểm này là 277 ca.

37 trường hợp công nhân o Hải Dương nhận kết quả dương tính lần 2 với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Để chủ động ứng phó với dịch bệnh, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đề nghị Ban Thường vụ Thị uỷ Kinh Môn, Huyện uỷ Cẩm Giàng và Nam Sách lập tức chỉ đạo, đặt địa phương vào tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.Tất cả cán bộ đều trong tư thế sẵn sàng chống dịch.

Bên cạnh đó, mỗi xã, phường, thị trấn phải chủ động bố trí một khu cách ly tập trung. F1 ở nơi nào thì đưa vào khu cách ly của xã, phường đó. Cán bộ xã, huyện phải chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động quản lý, đảm bảo cuộc sống cho người dân khu cách ly. Phong tỏa các khu dân cư khi có trường hợp F0.

Công tác phòng chống dịch trong doanh nghiệp cũng phải được quan tâm. Các địa phương phối hợp cùng cơ quan chức năng lập đoàn kiểm tra phòng chống dịch tại 100% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra. Có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xét nghiệm cho công nhân trước và sau khi nghỉ Tết, kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp chi trả. Cần lên phương án sẵn sàng ứng phó khi xảy ra dịch ở một doanh nghiệp có từ 1.000 người trở lên. Đồng thời thành lập các điểm chốt tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp đông công nhân lao động. Lưu ý các địa phương phải bảo đảm việc sản xuất, lưu thông hàng hoá trong và ngoài địa bàn sao cho hợp lý, thuận lợi nhất.

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