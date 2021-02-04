Người thân nạn nhân trong vụ 4 thanh niên chết cháy tại phòng trọ đã đến nhà tang lễ, Bệnh viện Đống Đa để đưa thi thể nạn nhân về an táng.

Liên quan đến vụ 4 thanh niên chết cháy trong phòng trọ gây xôn xao dư luận, tối 4/2, người thân các nạn nhân đã đến nhà tang lễ đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng.

Các nạn nhân được xác định là: Anh Lê Bật T. (SN 1997, quê Thanh Hoá); Anh Lê Bật Đ. (SN 1993, quê Thanh Hóa); Anh Giáp Văn N. (SN 1997, quê Bắc Giang); Anh Trần Duy H. (SN 1997, quê Nam Định).

Được biết, anh Lê Bật T. và Lê Bật Đ. là anh em ruột. Tại nhà tang lễ, nhiều người thân của hai anh em đã khóc nghẹn, không thể đứng vững. Một người thân nạn nhân cho biết, anh T. đã học xong tại Trường Đại học Thuỷ Lợi, (Hà Nội), hiện đang làm nghề buôn bán, kinh doanh.

Người thân các nạn nhân khóc nghẹn trước sự mất mát quá lớn - Ảnh: Kenh14

Chiều 4/2, anh Đ. đến ăn lễ ông Công ông Táo cùng em trai, sau đó 2 anh em dự định sẽ về quê sum họp cùng gia đình, nào ngờ lại xảy ra hoả hoạn thương tâm. “Nhà chỉ có 2 anh em duy nhất thôi, ai ngờ giờ xảy ra cơ sự đau lòng đến như vậy”, người thân hai anh em khóc nghẹn.

Như đã đưa tin, vào trưa 4/2, các sinh viên làm cơm liên hoan để về quê. Cả nhóm rủ anh Lê Bật Đ. (là anh ruột của anh Lê Bật T.) đến ăn cùng. Sau khi ăn cơm họ tiến hành đốt vàng mã, xong xuôi 4 nạn nhân đi ngủ còn anh Lê Khắc S. ra ngoài uống nước.

Lúc sau lửa từ chậu đựng tro hóa vàng bén vào chiếc xe máy gây ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi 3 xe máy và khiến 4 nạn nhân trong nhà tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều chiến sỹ cảnh sát PCCC đến hiện trường. Sau khi khống chế được ngọn lửa cơ quan chức năng đã đưa 4 nạn nhân ra ngoài.

Thanh niên ngồi cùng bạn gái trong công viên nhưng bàn tay trong quần 'nhấp nhô' liên tục đã tố cáo hành động hư hỏng Bàn tay của anh chàng để trong quần liên tục chuyển động bất thường, cộng thêm gương mặt lấm lét nhìn quanh khiến ai nấy không khỏi liên hệ đến những hành động phản cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-4-thanh-nien-chet-chay-ngay-23-tet-vi-dot-vang-ma-loi-ke-dau-xot-cua-nguoi-than-395381.html