Chính quyền phường Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân trong vụ 4 thanh niên chết cháy 10 triệu đồng, đồng thời giúp đỡ đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng.

Cơ quan chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân trong vụ 4 thanh niên chết cháy trưa 23 Tết về quê an táng.

Theo điều tra, trưa 4/2, 4 nam thanh niên gồm Lê Bật T. (SN 1997, quê Thanh Hóa), Giáp Văn N. (SN 1997, quê Bắc Giang), Trần Duy H. (SN 1997, quê Nam Định) và Lê Khắc S. (SN 1997, quê Thanh Hóa) cùng nhau đi chợ mua đồ về nấu cơm cúng ông Công ông Táo ở căn nhà thuê trong ngõ 123 phố Tam Khương, quận Đống Đa (Hà Nội). Cả nhóm mời anh Lê Bật Đ. (SN 1993, anh ruột T.) đến ăn cùng.

Sau khi ăn uống xong, anh S. rửa bát, lau nhà còn bốn bạn ngủ dưới tầng một và trên gác xép. Lau dọn xong, S. khoá cổng sắt lại và đi bộ ra đầu ngõ 123 phố Khương Thượng uống trà đá. Khoảng gần 13 giờ 30, anh này quay lại thì bàng hoàng thấy căn nhà bốc cháy dữ dội.

t 4 thanh niên chết cháy ngày 23 Tết khiến ai nấy đau xót - Ảnh: Internet

Lực lượng cứu hỏa tức tốc đến hiện trường dập lửa, đưa 4 nạn nhân ra ngoài, song tất cả đều đã tử vong. Anh S. không dám tin 4 người bạn vừa cùng mình ăn uống, nói chuyện nay đã qua đời.

Ông Q. (50 tuổi) sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong sân của căn nhà dựng 3 chiếc máy sát nhau đang bốc cháy dữ dội. Người dân cố tạt nước dập lửa nhưng không ăn thua. Chỉ khi lực lượng chức năng đến đám cháy mới được khống chế.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do lửa từ chậu đựng tro hóa vàng bén vào chiếc xe máy gây ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi 3 xe máy và khiến 4 nạn nhân trong nhà tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ 4 thanh niên chết cháy ngày 23 Tết vì đốt vàng mã: Lời kể đau xót của người thân Người thân nạn nhân trong vụ 4 thanh niên chết cháy tại phòng trọ đã đến nhà tang lễ, Bệnh viện Đống Đa để đưa thi thể nạn nhân về an táng.

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