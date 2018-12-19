Xôn xao thông tin bé gái bị chấn thương đầu, mặt đầy vết cào xước sau khi đi nhà trẻ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp một bé gái với rất nhiều vết trầy xước trên mặt thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Theo Trí Thức Trẻ, cháu bé trong ảnh tên T.N.C.A. (20 tháng tuổi), con của chị. N.T.T. (27 tuổi) ngụ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chị T. cho biết, vào ngày 21/11 vừa qua, bà ngoại đến đón bé A. tại nhóm trẻ tên Nai Vàng nằm trên đường ĐT743 phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, mặt cháu bé có nhiều vết trầy xước rớm máu, trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím và có tâm lý hoảng sợ. Chị T. đã đưa con gái đến bệnh viện khám và điều trị. Theo kết quả khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán bé gái bị chấn thương đầu.

Nhóm trẻ nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Hiện gia đình đã đưa bé gái đến gửi một trường mầm non khác - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Sau khi xảy ra sự việc, cô giáo trông coi bé A. đã đến hỏi thăm và hỗ trợ một phần chi phí thuốc men. Tuy nhiên chủ nhóm trẻ không có mặt xin lỗi nên chị T. rất bức xúc.

Chính quyền địa phương cũng vào cuộc xác minh vụ việc. Sau khi làm rõ, cơ quan chức năng xác định cháu A. bị trầy xước trên mặt, chấn thương đầu là do bị các bạn chơi giỡn xô đẩy rồi cào trúng.

Sự việc xảy ra khi giáo viên và bảo mẫu không có mặt chứ không phải do tác động từ người lớn. Nhóm trẻ Nai Vàng có giấy phép thành lập và hoạt động hợp pháp.