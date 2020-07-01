Đoạn clip mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn tán nhiệt tình. Hầu hết các bình luận đều chỉ trích hành động bội bạc của người đàn ông cùng thái độ thách thức của cô bồ nhí.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ trung niên tiến vào khu vực sân vườn của một quán cafe tìm con trai và cô tiểu tam nhằm "dằn mặt". Người này cầm điện thoại dí sát mặt cô gái được cho là bồ nhí của con trai mình và mắng nhiếc: "Mày giật chồng người ta làm chi? Giật chồng người ta ha? Giật chồng người ra sĩ diện quá ha. Coi cái mặt mày này, nhục nhã. Mày giật chồng người ta còn láo. Mày phá gia đình tao hả mày". Bà mẹ chồng vừa nói vừa tát liên tiếp vào mặt cô gái.

Mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip Thấy nhân tình bị mẹ đánh mắng, anh con trai đã đứng ra che chắn, can ngăn rồi nhanh chóng đưa bồ nhí rời đi. Anh này một mực bảo vệ bồ nhí, thậm chí còn có hành động vung tay về phía mẹ khi bị mẹ đi theo mắng chửi. "Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ phải bảo con một tiếng chứ, cái gì ra cái đó. Giật chồng gì mà giật chồng. Con chưa thấy ai như mẹ luôn á. Đó là cái quyền của con, con lấy ai bỏ ai là quyền của con", người đàn ông đáp trả.

Người con trai ra sức bênh vực cô gái - Ảnh cắt từ clip Đáng chú ý nhất là thái độ thách thức của cô bồ nhí. Bị mẹ của nhân tình đánh mắng, cô tức tối bỏ đi. Sau khi đi được một đoạn xa, cô gái đã quay lại nói lớn: "Con cũng đẻ rồi sợ gì nữa. Tôi thích tôi đẻ đó". Bà mẹ chồng vẫn tiếp tục đuổi theo mắng chửi - Ảnh cắt từ clip Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết các bình luận đều cho rằng nếu người đàn ông ngoại tình thật thì cực kỳ đáng lên án, chưa kể thái độ hỗn hào với mẹ cũng không thể chấp nhận được. Còn cô nàng tiểu tam thì khỏi nói, bao nhiêu "gạch đá", chỉ trích, phẫn nộ đều lãnh đủ. Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

Sự thật clip chú rể bế cô dâu qua mặt mẹ chồng để vào nhà bằng cửa chính: Mẹ ngăn lại vì chú rể đi quá nhanh khi cô dâu đang có bầu Theo chia sẻ của anh Bùi Tâm, do cô dâu đang mang thai những tháng đầu tiên. Nhìn con dâu đi giày cao gót, mặc chiếc váy cưới quá dài nên mẹ phải kêu Long (chú rể) bế vợ từ xe hoa vào nhà cho khỏi ngã. Tuy nhiên, lúc ấy chú rể lại đi quá nhanh nên người mẹ mới chạy theo cản lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-me-chong-danh-ghen-ho-con-dau-tieu-tam-venh-mat-thach-thuc-khien-dan-tinh-soi-mau-365674.html