Không xung đột như bao cặp mẹ chồng nàng dâu khác, người mẹ này lại hết lòng bênh con dâu, sẵn sàng đánh nhau với hàng xóm.

Từ trước đến nay, mẹ chồng nàng dâu thường đứng ở 2 “chiến tuyến”, chẳng mấy khi hòa thuận. Thế nhưng, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện bà mẹ chồng hết mực bênh vực con dâu khiến không ít cô gái trẻ ấm lòng.

Câu chuyện này được một nàng dâu trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, vì cô bị hàng xóm nói xấu, mẹ chồng tức giận xông vào đánh nhau với đối phương khiến 2 cái răng bị mẻ. Sau đó, bà mẹ chồng còn tuyên bố sẽ không để bất kỳ ai đụng đến con dâu mình.

Nội dung câu chuyện gây bão mạng xã hội: “Chiến đấu vì con dâu! Đây là mẹ chồng mình. Chiều nay phải vào viện hàn lại răng sau pha combat với bà hàng xóm.

Bà hàng xóm nhiều lần khịa đểu mẹ mình, ý bảo con dâu (là mình) này nọ, không đàng hoàng. Mẹ mình nhịn nhiều rồi nhưng chắc nay bà kia nói gì quá lắm nên xông vào tẩn luôn. Nhưng do chưa có kinh nghiệm chinh chiến nên mẹ mình bị đo ván, chắc va cửa nên mẻ mất hai răng.

Về nhà mẹ chỉ bảo ‘con dâu còn quý hơn con gái, mẹ không để ai động đến con mẹ đâu’. Xong kêu mình chở đi làm lại răng cho đẹp.

Câu chuyên mẹ chồng nàng dâu dễ thương này hiện đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

Nhìn vừa thương vừa buồn cười nhưng đúng có được mẹ chồng như này mình vui lắm. Chỉ bảo mẹ thôi miệng đời cứ kệ, nhà mình vui nhà mình biết là đủ rồi mẹ ơi”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều ngưỡng mộ cô gái có người mẹ chồng tâm lý, biết yêu thương, chiều chuộng con dâu.

“Công nhận, hiếm có bà mẹ chồng nào thương con dâu được như vậy lắm. Gặp người khác, có khi còn nói xấu con dâu thêm chứ đừng nói tới bênh như thế này”, N.V bình luận.

“Dễ thương quá đi mất, hy vọng là sau này mình cũng may mắn có được một người mẹ chồng như vậy. Ngưỡng mộ chị quá đi mất”, một cô gái trẻ hâm mộ.

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