Xin rút kháng cáo, ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang có bị triệu tập đến tòa phúc thẩm vào ngày 28/4?

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết dù Nguyễn Võ Quỳnh Trang có rút kháng cáo thì cô vẫn bị triệu tập và có mặt tham dự phiên tòa phúc thẩm. Bởi Trang là một mắc xích quan trọng trong vụ án.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, gần ngày xử phiên phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi V.A bị bạo hành tử vong nhưng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm (luật sự bảo vệ quyền lợi cho bé V.A) cũng cho biết, việc bị cáo rút đơn kháng cáo trước ngày xét xử phúc thẩm, chấp nhận bản án sơ thẩm tử hình là quyền của bị cáo. Tuy nhiên, phiên tòa vẫn tiếp diễn và HĐXX vẫn tiếp tục mở phiên tòa để xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại là đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé V.A) về tội Giết người với vai trò đồng phạm của Trang.

Bà cho biết, theo Bộ luật Tố tụng hình sự, trường hợp bị cáo rút kháng cáo trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, thì chủ tọa phiên tòa sẽ đình chỉ đối với kháng cáo đó và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Trang.

Cụ thể, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết sẽ được diễn ra tại TAND cấp cao TPHCM, vào lúc 7g30, ngày 28/4/2023. Phiên tòa do thẩm phán Hoàng Minh Thịnh làm chủ tọa, dự kiến sẽ triệu tập 5 người làm chứng và 2 giám định viên.

Các nhân chứng được triệu tập trong phiên xét xử phúc thẩm bao gồm người giúp việc, hàng xóm, bảo vệ chung cư, giáo viên và 2 giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM. Trước đó, những người này từng được triệu tập tại phiên sơ thẩm nhưng chỉ có bảo vệ có mặt.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Phụ nữ TP.HCM

Trong phiên sơ thẩm vào ngày 25/11/2022, sau khi cân nhắc hành động phạm tội đê hèn, dã man, có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên mức phạt cao nhất là tử hình cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì tội giết người và tội hành hạ người khác.

Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái do thể hiện sự vô trách nhiệm không can ngăn mà còn tiếp tay để Trang đánh đập con gái và cố ý che giấu hành vi phạm tội của Trang, HĐXX cũng tuyên mức án 3 năm tù cho bị cáo vì tội Hành hạ người khác và 5 năm tù cho tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt của 2 tội 8 năm tù. Thời hạn tù của bị cáo Thái tính từ ngày 31/12/2021.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Phụ nữ TP.HCM

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng nay 25/4, ba ngày trước khi vụ "bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ và cha ruột đánh đến tử vong" xử phúc thẩm thì tòa nhận được đơn xin rút kháng cáo của bị cáo Trang.

Trong đơn, Trang trình bày tự nguyện viết đơn rút kháng cáo vì cho rằng đến giai đoạn xét xử phúc thẩm "Tôi cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận (một chiều, không khách quan) làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân" - đơn của Trang nêu.

Một thành viên hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết dù Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút kháng cáo nhưng hội đồng xét xử vẫn triệu tập Trang đến tòa bình thường để làm rõ một số nội dung trong vụ án.

Như vậy, sau khi Trang xin rút kháng cáo, tòa phúc thẩm sẽ chỉ xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cháu N.T.V.A. đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột V.A.).