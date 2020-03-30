Vừa rời mắt con gái vài phút, bố quay lại đã thấy thảm cảnh 'kinh hoàng'

Xã hội 30/03/2020 16:08

Hình ảnh bé gái nghịch ngợm gây ra 'thảm cảnh' kinh hoàng khiến dân mạng vừa buồn cười, vừa thương bố mẹ bé phải dọn dẹp đến mệt đứt hơi.

Những ai đã làm cha mẹ đều phải trải qua bài học "Đằng sau sự im lặng của con cái chính là bão tố". Khi bọn trẻ đang chơi đùa bỗng yên lặng bất thường thì chắc hẳn là chúng vừa gây ra chuyện "tày trời" nào đó. Cha mẹ cứ chuẩn bị tinh thần mà khắc phục hậu quả đi là vừa.  

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh bé gái nghịch ngợm "kinh hoàng" khiến dân mạng cười bò. 

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Vừa lơ là con gái vài phút, ông bố đã gặp 'thảm cảnh' - Ảnh: FB

Ông bố cho biết trong lúc chơi một mình ở trong phòng, bé gái đã lấy hai lọ mực xanh và tím của anh họ đang học lớp 1 ra để nghịch và đổ tung toé ra sàn nhà. Thấy con gái tự nhiên im lặng nên ông bố vào phòng kiểm tra và phát hiện vụ việc. Chứng kiến sàn nhà, tường, cửa, giường, tủ và cả quần áo, người ngợm cô bé nhuốm màu mực tím ngắt, anh chẳng những không tức giận con mà còn cảm thấy vô cùng hài hước. Sau khi cho con gái tắm bằng xà phòng, người bố lấy thêm chanh xát trực tiếp vào vết mực rồi rửa lại sạch sẽ.

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'Đang đi thì lọ mực nó tự va vào con đó chứ' - Ảnh: FB

Loạt ảnh được chia sẻ trong một hội nhóm của mẹ bỉm sữa và nhận được nhiều bình luận. Ai nấy đều buồn cười trước dáng vẻ "ngây thơ vô số tội" của bé gái, đồng thời thương cảm cho bố mẹ cô bé vì phải dọn dẹp đến mệt đứt hơi. 

"Chắc thấy bố mẹ rảnh quá nên tạo việc cho bố mẹ làm đó"; "Haha toang thật sự rồi"; "Đang đi thì lọ mực nó tự va vào con đó chứ"; "Ủa ai biết gì đâu, con không biết gì hết nha"..., dân mạng bình luận.

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