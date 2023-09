Người chồng đánh vợ dã man vì đi chơi về trễ, lên mạng nói xấu chồng đã ra công an trình diện. Trong khi đó, nạn nhân đang điều trị ở quê.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết người chồng đánh vợ trong clip gây xôn xao dư luận đã đến công an phường trình diện vào chiều 19/11.

Theo đó, người đàn ông này là N.T.H.H (34 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là chị T.T.H.K (36 tuổi, quê Long Khánh, Đồng Nai). Tại cơ quan công an, đối tượng H. tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đã đánh vợ. Người này cũng khai nhận đánh vợ do say rượu.

Người chồng đánh vợ dã man đã ra cơ quan công an trình diện - Ảnh: Internet

Theo lời khai ban đầu của H., tối 17/11 sau khi anh ta đi nhậu về nhà trọ ở khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thị xã Thuận An thì bức xúc chuyện vợ lên mạng nói xấu mình. Sau đó, 2 vợ chồng mâu thuẫn nên H. đã ra tay đánh vợ.

Bên cạnh đó, công an phường An Thạnh cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai - nơi người vợ đang điều trị để lấy lời khai và xác minh mức độ thương tích.

Nạn nhân hiện đang điều trị tại Đồng Nai - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 18/11 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 16 phút ghi lại cảnh người chồng bạo hành vợ dã man. Trong đoạn clip, người chồng không chỉ dùng chân đạp vào đầu, mặt mà còn dùng tấm nhựa đánh nạn nhân. Mặc dù người vợ đã khóc lóc xin tha nhưng người chồng vẫn không dừng tay.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng bức xúc nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Theo nội dung trao đổi giữa 2 vợ chồng trong clip thì nguyên nhân khiến người chồng bức xúc là do vợ đi chơi về trễ, nói xấu chồng trên mạng. Sự việc sau đó đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều bức xúc trước hành vi côn đồ của người chồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

