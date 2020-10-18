Thiếu nữ 16 tuổi bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tự tử. Người dân gần đó lập tức nhảy xuống sông ứng cứu nhưng không kịp do nước chảy quá xiết.

Mới đây, trên địa bàn xã Vũ Đông, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra trường hợp thiếu nữ 16 tuổi nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin trên Đại Đoàn Kết, khoảng 7 giờ 30 ngày 16/10, người dân nhìn thấy một cô gái đi bộ lên cầu theo hướng từ xã Vũ Đông đi trung tâm TP. Thái Bình. Khi đi đến giữa cầu, thiếu nữ trèo qua lan can cầu và gieo mình xuống sông Trà Lý. Phát hiện sự việc, mọi người hô hô hoán ứng cứu nhưng không kịp.

Thiếu nữ 16 tuổi bỏ xe máy trên cầu rồi gieo mình xuống sông - Ảnh: Internet

Đám đông theo dõi sự việc - Ảnh: Internet

Ông Đào Văn Tiến (55 tuổi, nhà gần cầu Vũ Đông, thuộc xã Vũ Đông) cùng một nam thanh niên gần đó đã chặt cây chuối làm phao rồi nhảy xuống sông Trà Lý cứu người nhưng cô gái đã bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tìm kiếm tung tích nạn nhân. Qua điều tra, nạn nhân là Đặng Thị Bích N. (16 tuổi, trú tại thôn Trần Phú).

Được biết, N. đã nghỉ học và đi làm. Trước khi xảy ra sự việc, N. không nói gì với gia đình mà tâm sự với bạn qua Facebook về ý định tự tử. Tuy nhiên bạn bè không ai nghĩ N. lại làm thật.

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