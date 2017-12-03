Vụ thi thể nữ mất một bàn chân bị nhét dưới cống nước: Tìm thấy vật quan trọng của nạn nhân tại nhà nghi phạm

Xã hội 03/12/2017 09:54

Khám xét nhà riêng của đối tượng Vũ Đức Giang, lực lượng chức năng thu thập một máy tính laptop được xác định là của người phụ nữ tử vong dưới cống nước.

Hôm qua (2/12), Công an tỉnh Nam Định ra quyết định bắt khẩn cấp tại nhà với đối tượng Vũ Đức Giang (29 tuổi) trú tại xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu (Nam Định), nghi phạm liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện dưới cống nước tại xóm 2, xã Hải Lộc.

Vụ thi thể nữ mất một bàn chân bị nhét dưới cống nước: Tìm thấy vật quan trọng của nạn nhân tại nhà nghi phạm - Ảnh 1
Người dân tập trung rất đông tại nơi phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ án, trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, lãnh đạo UBND xã Hải Lộc cho biết vào lúc 18 giờ tối 2/12, Công an tỉnh Nam Định đã đưa đối tượng Vũ Đức Giang về nhà và đọc lệnh bắt, đồng thời khám xét nhà khẩn cấp. Tại nhà Giang, lực lượng chức năng thu giữ được máy tính laptop của nạn nhân. 

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Vũ Đức Giang đã khai nhận hành vi sát hại người phụ nữ. 

Vụ thi thể nữ mất một bàn chân bị nhét dưới cống nước: Tìm thấy vật quan trọng của nạn nhân tại nhà nghi phạm - Ảnh 2
Chân dung Vũ Đức Giang, nghi can liên quan đến cái chết của thi thể người phụ nữ dưới cống nước - Ảnh: Internet

Lãnh đạo UBND xã Hải Lộc thông tin thêm, có nhiều khả năng thi thể người phụ nữ được phát hiện trong cống nước tại xóm 2, xã Hải Lộc là người xã Hải Lý. Tuy nhiên, việc này còn chờ vào kết quả xét nghiệm ADN.

Như đã thông tin, sáng 27/11, ông Lâm Văn Phong (55 tuổi) trú tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu (Nam Định) trong lúc đi chăn bò trên cánh đồng thuộc xóm 2 bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ bị giấu dưới cống nước. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra, làm rõ vụ việc.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong cống bị mất một bàn chân

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong cống bị mất một bàn chân

Trong lúc chăn bò, một người dân kinh hãi phát hiện thi thể người phụ nữ bị mất một bàn chân dưới ống cống.

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