Vụ thầy hiệu trưởng bị sát hại ở Quảng Nam: Thợ lặn tìm kiếm chiếc điện thoại mà nam sinh vứt ở bàu nước trên đường lẩn trốn

Xã hội 21/07/2021 14:35

Liên quan đến vụ thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam bị sát hại tại nhà riêng, cơ quan công an đã bắt giữ và tiến hành lấy lời khai của nghi phạm, đồng thời cho trục vớt tài sản mà nam sinh lớp 9 này đã vứt trên đường chạy trốn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau 10 ngày tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, sàng lọc, xác minh các đối tượng nổi cộm về hình sự, ma túy trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam, đến chiều 19/7, Ban Chuyên án Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ D. (2006; thường trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; tạm trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). D. vừa học xong lớp 9 một trường THCS trên địa bàn thị trấn Hà Lam.

Qua đấu tranh, D. khai nhận vào lúc 14h ngày 9/7, thiếu niên này đột nhập nhà ông T. (SN 1966; ngụ thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) để trộm cắp tài sản. Khi bị ông T. phát hiện, D. chống trả và dùng dao đâm chết nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Sau khi sát hại ông T., nam sinh lớp 9 này đã lấy một chiếc điện thoại di động của nạn nhân nhưng sau đó đã vứt chiếc điện thoại trên đường chạy trốn.

Liên quan tới vụ việc, Dân Trí thông tin thêm, sáng ngày 20/7, lực lượng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng thợ lặn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh, Công an huyện Thăng Bình tiến hành lặn tìm điện thoại mà đối tượng chiếm đoạt sau khi sát hại thầy T..

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Cơ quan chức năng tiến hành trục vớt điện thoại - Ảnh: Dân Trí

Theo lời khai ban đầu của D., trên đường trở về thị trấn Hà Lam sau khi gây án, do điện thoại của thầy T. liên tục có cuộc gọi đến khiến đối tượng lo lắng nên đã vứt xuống bàu Hà Kiều - bàu nước ở thị trấn Hà Lam để che giấu hành vi phạm tội của mình.

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Điện thọai của nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm 15 tuổi trong vụ giết hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam khai những gì?

Nghi phạm 15 tuổi trong vụ giết hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam khai những gì?

Tối 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm N.T.T.B.D. (15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra làm rõ vụ án sát hại thầy hiệu trưởng.

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