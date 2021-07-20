Nghi phạm 15 tuổi trong vụ giết hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam khai những gì?

Xã hội 20/07/2021 08:45

Tối 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm N.T.T.B.D. (15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra làm rõ vụ án sát hại thầy hiệu trưởng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan vụ thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam bị sát hại tại nhà riêng, đơn vị đã bắt được nghi phạm gây ra án mạng là N.T.T.B.D. (15 tuổi, ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Nghi phạm này vừa học xong lớp 9 tại một trường THCS ở thị trấn Hà Lam.

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Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

Một cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin: "Vào lúc 13h30 cùng ngày, chúng tôi đã bắt được nghi phạm này khi đang lẩn trốn tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam và đã được di lý về công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ. Bước đầu nghi phạm khai nhận chiều 9/7 đã vào nhà ông N.T.T. để trộm cắp tài sản, do bị ông T. phát hiện nên đã dùng dao nhọn đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong".

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Hiện trường vụ án - Ảnh: Người Lao Động

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, nghi phạm D. quê ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, Quảng Nam), vừa chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam vào năm 2019.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

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Cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam. Sau 10 ngày, thủ phạm được xác định là một nam sinh.

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